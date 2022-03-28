Що буде, якщо скинути ядерну бомбу на Місяць?

Звичайно, поки що важко уявити сценарій, в якому у людства буде привід скидати ядерну бомбу на Місяць. Останнім часом ходили чутки про наміри Ілона Маска зробити такий трюк для створення на Марсі прийнятних умов для життя, але це трохи інша історія.





Припустимо, ми хочемо скинути бомбу на Місяць, щоб спостерігати подібне явище із Землі візьмемо потужність 100 мегатонн в тротиловому еквіваленті, що у 2 рази перевищує потужність цар-бомби. Логічно уявити, що через велику відстань між Землею та Місяцем нашу планету це ніяк не зачепить, але справа не у відстані, а ще набагато цікавіше поговорити про наслідки на самому природному супутнику.

У перші частки секунд вибух залишається подібним до такого, якби він був на Землі. Щоправда, на Місяці немає атмосфери, у Земних умовах у радіусі 60 км усе згоріло б від теплового випромінювання. Оскільки на Місяці немає продуктів горіння і сам кисень через відсутність атмосфери на горіння не розходиться. Як наслідок, якщо ядерна бомба такого масштабу вибухне на Місяці, спалах не пошириться. Однак тепло, що виділяється, все ж таки уб’є всіх умовних “лунатиків” або астронавтів у радіусі 50-60 км.

Ще однією істотною відмінністю є те, що на Землі є явище, коли сильно іонізований газ при великій температурі, тобто плазма, що утворилася в результаті ядерного вибуху, зупиняється атмосферним тиском і при досягненні атмосфери навколо неї виходить на волю стиснене повітря і починає поширюватися ударна хвиля, яка і є головною силою руйнування на Землі: зносить будівлі, знищує всю флору та фауну і, звісно, ​​впливає на людину. Через відсутність атмосфери на Місяці ударна хвиля не поширюється, а сам вибух буде виглядати як вогненна куля, що розширюється з кожною секундою.

Для спостерігачів із Землі немає жодних проблем, вони можуть дивитися на досить яскравий спалах на поверхні Місяця. А що ж для спостерігача у космосі? Оскільки “загасання” вибуху на Землі відбувається завдяки атмосфері, яка намагається опустити вибух, не даючи йому розширяться, то на Місяці повна свобода дій. Немає такого поняття, як безпечна відстань, на яку можна відійти і дивитися на вибух ні про що не переживаючи, вибух досягне будь-якого спостерігача і вплине на організм залежно від відстані до епіцентру.

Крім того, така потужна ядерна зброя здатна вплинути на сам Місяць, перейде в сейсмічні хвилі, і на поверхні Місяця відбудеться сильний землетрус силою 7 балів. Хоча коректніше було б сказати “місяцетрус”. Місяць набагато менший за Землю, тому, куди б не потрапила ядерна зброя, вся поверхня Місяця буде трястись.

Наслідком такого експерименту стане утворення одного з тисячі кратерів на Місяці, діаметром близько 1 км, у місці вибуху розлетиться купа піску і каміння, які теж полетять у бік Землі, але згорять в атмосфері. Орбіта супутника не зміниться, адже всі основні параметри, як маса, швидкість та інші, залишаються незмінними.

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