Наука

Дієтолог назвала всього один продукт, через який погіршується стан шкіри

Олена Соломатіна розповіла, як надлишок цукру впливає на всі процеси організму і створює дефіцит деяких мікроелементів.

23.10.2021
1 хвилина на прочитання
шкіра

Лікар-дієтолог Олена Соломатіна розповіла, який продукт прискорює старіння організму. На думку лікаря, ним є цукор, а точніше, його надлишок. Глюкоза переробляється в жир, а він, у свою чергу, псує шкірний покрив.


«Жир викликає певну ланцюгову реакцію. Він накопичується в клітинах, а коли вже не може цього робити, все одно циркулює по кровоносній руслу. Від цього стінки судин пошкоджуються, туди спрямовується холестерин » , – повідомила фахівець.

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За словами Олени Соломатін, все це викликає запалення, яке порушує циркуляцію крові. В результаті судини потовщуються, втрачаючи еластичність. Це і призводить до старіння шкіри. Також надлишок цукру загрожує дефіцитом деяких мікроелементів, таких як, наприклад, калій. Його недолік може привести до набряклості і розтягування шкірного покриву. Недолік магнію і кальцію може привести до погіршення всього стану шкіри. Саме тому процес старіння шкірного покриву значно прискорюється.

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23.10.2021
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