Біл Гейтс пропонує “затемнити” сонце для боротьби зі зміною клімату

46 вчених та експертів у галузі управління створили відкритого листа, де пояснили, чому, на їхню думку, такі технології є вкрай небезпечними.





Раніше вчені озвучили ідею, що можна блокувати сонячне випромінювання, щоб знизити його негативний вплив на поверхню Землі та уповільнити глобальне потепління. Це називається сонячною геоінженерією.

Щоб досягти такого ефекту, пропонують різні способи, наприклад, дослідники з Гарвардського університету за підтримки Білла Гейтса хочуть розпорошити у верхніх шарах атмосфери невеликі частинки, що відбивають сонячне світло.

Ризики сонячної геоінженерії погано вивчені та ніколи не можуть бути повністю відомі. Вплив варіюватиметься залежно від регіону, і є невизначеність щодо впливу на погодні умови, сільське господарство та забезпечення основних потреб у їжі та воді.

Автори відзначають, що якщо інтенсивність сонячного випромінювання зменшиться, це завадить мусонним дощам у Південній Азії та Західній Африці, а також завдасть значної шкоди посівам. Ще це може спричинити висихання в Амазонці.

Міжнародний політичний контроль над розвитком технологій, що оспорюються, з високими ставками і планетарними ризиками не є безпрецедентним. Міжнародна спільнота має багату історію міжнародних обмежень та мораторіїв на діяльність та технології, які вважаються надто небезпечними чи небажаними.

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