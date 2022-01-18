Наука

Біл Гейтс пропонує “затемнити” сонце для боротьби зі зміною клімату

18.01.2022
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46 вчених та експертів у галузі управління створили відкритого листа, де пояснили, чому, на їхню думку, такі технології є вкрай небезпечними.


Раніше вчені озвучили ідею, що можна блокувати сонячне випромінювання, щоб знизити його негативний вплив на поверхню Землі та уповільнити глобальне потепління. Це називається сонячною геоінженерією.

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Щоб досягти такого ефекту, пропонують різні способи, наприклад, дослідники з Гарвардського університету за підтримки Білла Гейтса хочуть розпорошити у верхніх шарах атмосфери невеликі частинки, що відбивають сонячне світло.

Ризики сонячної геоінженерії погано вивчені та ніколи не можуть бути повністю відомі. Вплив варіюватиметься залежно від регіону, і є невизначеність щодо впливу на погодні умови, сільське господарство та забезпечення основних потреб у їжі та воді.

Автори відзначають, що якщо інтенсивність сонячного випромінювання зменшиться, це завадить мусонним дощам у Південній Азії та Західній Африці, а також завдасть значної шкоди посівам. Ще це може спричинити висихання в Амазонці.

Міжнародний політичний контроль над розвитком технологій, що оспорюються, з високими ставками і планетарними ризиками не є безпрецедентним. Міжнародна спільнота має багату історію міжнародних обмежень та мораторіїв на діяльність та технології, які вважаються надто небезпечними чи небажаними.

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18.01.2022
1 хвилина на прочитання

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