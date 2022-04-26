Чому Німеччина та Австрія, незважаючи на мовну та культурну спільність, не об’єдналися?

Класики вивчення національного питання недаремно стверджують, що почуття приналежності до народу пов’язане не з мовою чи походженням. Не вони, а самовизначення, самосвідомість, історія та менталітет роблять людей єдиним етносом.





Яскравим прикладом є німці та австрійці.

Розмовляючи загальною мовою, однаково маючи у предках німецькі племена, перебуваючи географічно поруч, німці та австрійці в жодному разі не вважають себе одним народом. Більше того — недолюблюють одне одного, сміються з сусідів, а в історії — не раз і воювали. Якщо австрійця помилково назвати німцем, навіть якщо він не образиться, то обов’язково поправить.

Чому Німеччина та Австрія за спільності мови — різні народи і не бажають об’єднуватися?

Як вийшло, що від одного етнічного кореня і безпосередньої географічної близькості сформувалися зовсім різні етноси?

Відмінності між Німеччиною та Австрією мають кілька причин.

Гори & Рівнина

По-перше, далася взнаки різниця в ландшафті. Німеччина – переважно рівнина. А ось долини Австрії лежать серед найвищих гір.

Горяни через природну ізоляцію часто гостріше усвідомлюють свою етнічну самобутність.

Мабуть, колись саме гори відрізали різні частини німецьких племен, привівши до того, що паралельно стали формуватися два етноси — німці та австрійці, які говорять на діалектах однієї мови.

Але далі різниця між ними стала посилюватися через історичні та культурні процеси.

Імперія & Роздробленість

Австрія набагато раніше оформилася як єдина держава. Вона вже була великою імперією, що об’єднувала величезну територію і брала активну участь у світовій політиці.

А Німеччина довго залишалася феодально роздробленою. Різниця у мові, культурі та підкреслення приналежності саме до конкретної землі, а не до єдиної Німеччини часто помітні у німців і сьогодні. Понад 2 десятки дрібних німецьких князівств зуміли об’єднатися лише у ХІХ столітті.

В результаті австрійці підкреслюють спадщину блискучої та величної імперії, підсміюючись над німцями-бюргерами з більш провінційною та містечковою культурою у минулому.

Gruess Gott & Guten Tag

Незважаючи на спільну мову, подібність звичаїв і навіть національних костюмів, німці та австрійці мають різний менталітет.

Жителі Німеччини — більш педантичні та дисципліновані. А в австрійців дещо легковажне ставлення до пунктуальності. Якщо австрійцям дорікнути запізненню чи затримці, то місцеві можуть навіть розсміятися і сказати – ми ж не в Німеччині!

Німці – переважно протестанти, а австрійці – ревні католики.

Німці можуть бути часом галасливими та безцеремонними на вулиці та в транспорті. А в Австрії прийнято дотримуватися тиші, а після 8 вечора вже бути вдома, у родинному колі. У віденських кафе та інших громадських місцях навіть можна побачити таблички із закликами до мовчання. Австрійці ввічливіші і стриманіші на людях, ніж німці. Зате якщо в Австрії вам усміхаються і пропонують допомогу — це щиро.

Навіть вітання та прощання у побуті — різні. Австрійці під час зустрічі кажуть сервус або крус гот, а при прощанні – чус, що можна почути лише на півдні Німеччини.