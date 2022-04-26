Intel Core i3-4160 та Intel HD 4400 протестували в сучасних іграх

Протестувати процесор Intel Core i3-4160 із вбудованою графікою Intel HD Graphics 4400 вирішив ютубер із популярного каналу zWORMz Gaming.





Тест проходив на ПК з материнською платою ASUS H81I-Plus mini ITX, 16 ГБ ОЗУ, твердотілим накопичувачем на 480 ГБ та ОС Windows 10 Pro. На жаль, на високий фреймрейт і роздільну здатність 1080p з процесором Intel Core i3-4160 розраховувати не доводиться.

В актуальних іграх (не найвибагливіших) результати такі:

Counter Strike: Global Offensive у 800 на 600 при низьких налаштуваннях – 80 кадрів за секунду.

RUST у 800 на 600 при низьких налаштуваннях – 19 кадрів за секунду.

PlayerUnknown’s Battlegrounds в 504p при низьких налаштуваннях – 31 кадр на секунду.

Grand Theft Auto V у 800 на 600 при низьких налаштуваннях – 32 кадри на секунду.

Fortnite в 480 на 360 при низьких налаштуваннях – 65 кадрів за секунду.

DOTA 2 в 720p при низьких налаштуваннях – 69 кадрів за секунду.

Overwatch в 480 на 360 при низьких налаштуваннях – 55 кадрів за секунду.

Rocket League в 720p при низьких налаштуваннях – 31 кадр на секунду.

Valorant у 720p при низьких налаштуваннях – 75 кадрів за секунду.

Minecraft в 720p при високих налаштуваннях – 112 кадрів за секунду.

Rainbow Six Siege у 480 на 360 при низьких налаштуваннях – 25 кадрів за секунду.

Battlefield V в 576p при високих налаштуваннях – 49 кадрів за секунду.

Apex Legends у 800 на 600 при високих налаштуваннях – 25 кадрів за секунду.

Far Cry 3 в 720p при високих налаштуваннях – 35 кадрів за секунду.

Так, у деякі ігри пограти можна, але у наднизькій роздільній здатності і тільки при мінімальних налаштуваннях візуалізації.