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Доступні Xiaomi Redmi Buds 3 Pro з активним шумодавом надходять у продаж

21.07.2021
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Компанія Redmi, яка є дочірнім підприємством Xiaomi, сьогодні, 21 липня, представила глобальну версію бездротових навушників AirDots 3 Pro, яка на світовому ринку буде продаватися під назвою Redmi Buds 3 Pro. Більш того, пристрій не тільки вже доступний для замовлення на офіційній майданчику бренду на AliExpress з безкоштовною доставкою в Україну, але і продається з умовною знижкою – користувач може отримати купон на 10 доларів, активувавши який вартість нових TWS-навушників складе всього 40 доларів.


Варто зазначити, що глобальна версія Redmi Buds 3 Pro нічим від TWS-навушників для ринку Китаю в плані характеристик не відрізняється – пристрій обладнано 9-міліметровими драйверами, модулем бездротового зв’язку Bluetooth 5.2, просунутою системою адаптивного придушення шуму, а також апаратним забезпеченням, яке гарантує низьку затримку в 69 мс. Ще користувач отримує можливість управляти гаджетом за допомогою жестів і підключати одночасно відразу два пристрої в якості джерела звуку для можливості швидкого перемикання між ними. І, що найприємніше, коли навушники користувач дістає з вух, музика автоматично ставиться на паузу.

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Крім того, Redmi Buds 3 Pro можуть похвалитися корпусом, який захищений від вологи і пилу по сертифікату IPX4, є навіть підтримка технології бездротової зарядки Qi у кейса, в якому пристрій поставляється. Власне, кейс дає користувачеві 28 годин автономної роботи, без його використання користувач отримує 6 годин прослуховування музики на одному заряді, або 3 години розмови.

Також виробник вирішив запустити досить приємну акцію в честь старту продажів навушників – користувачі, що купили новинку, мають шанс отримати приємний подарунок:

  • 20 вертикальних пилососів Xiaomi Xiaomi Trouver SOLO 10 випадковим покупцям;
  • 200 портативних акумуляторів Redmi Power Bank випадковим покупцям;
  • 100 рюкзаків Xiaomi випадковим покупцям.

Завдяки спеціальній акції придбати новинку можна значно дешевше, яка стартує 22 липня в 11 за Києвом, саме тоді навушники можна буде придбати не за $49.99 а за $39.99. Розпродаж проходитиме в офіційному магазині на Аліекспресс.

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21.07.2021
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