OPPO K10 Pro повністю заряджається лише за 31 хвилину

Китайська компанія OPPO офіційно представила новий смартфон топового рівня OPPO K10 Pro. Гаджет отримав якісний дисплей з діагоналлю 6,62 дюйми і роздільною здатністю Full HD+ 2400 x 1080 пікселів з підвищеною частотою оновлення картинки в 120 Гц, високою піковою яскравістю 1300 кд/м2, та ще й вбудованим сканером відбитків пальців.





В отворі в лівому верхньому кутку екрана розмістилася передня камера роздільною здатністю 16 мегапікселів. За автономність смартфона відповідає акумулятор ємністю 5000 мАч з підтримкою надшвидкісного 80-ватного заряджання SuperVOOC. Виробник обіцяє повну зарядку лише за 31 хвилину. В основі смартфона лежить флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 888.

Основна камера отримала 50-мегапіксельний головний сенсор з максимальною апертурою f/1.8 та оптичною стабілізацією, доповнений 8-мегапіксельним датчиком з апертурою f/2.2 та 2-мегапіксельним датчиком для макрозйомки з f/2.4.