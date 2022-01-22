Вчені назвали кількість часу, яку можна сидіти перед телевізором без ризику тромбозу

Ризик утворення тромбів серед людей середнього віку підвищений на третину у жертв так званого запійного перегляду телевізора. Про це попередили експерти Університету Брістоля у Великій Британії. Тривале сидіння на одному місці загрожує розвитком тромбоемболії, що призводить до загибелі тисяч людей щороку, стверджують вони.





Тромбоз вен ускладнює кровообіг, через що може статися зупинка серця або значний інсульт головного мозку. Ці недуги часто гублять людей з сидячою роботою , постійних пасажирів далекомагістральних рейсів, водіїв – всі вони перебувають в одному положенні протягом багатьох годин.

За часів пандемії проблема стала ще більш актуальною. Тепер багато працівників періодично працюють віддалено, а після робочого дня переводять погляд з монітора комп’ютера на телеекран, залишаючись на тому ж дивані. Гіподинамія смертельно небезпечна, тому профілактика просто потрібна.

Запойним називають перегляд телевізора більше чотирьох годин поспіль. Щоб знизити негативний ефект, потрібно вставати з дивана кожні півгодини, робити зарядку та розтяжку. Чудовою підмогою стане домашній велотренажер – кардіотренування корисні всім.

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