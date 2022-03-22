Вчені пояснили, у кого може виникнути “сонний параліч”

Ми проводимо уві сні приблизно третину свого життя, проте цей стан вивчено далеко не достатньо. Але ще гірше вивчені перехідні фази між неспанням та сном, а також сном та неспанням. Тим часом, і в цих фазах є свої загадки, однією з яких є «синдром старої відьми», або як його зараз називають «сонний параліч».





Якщо вірити статистиці зі станом «сонного паралічу» щонайменше один раз життя стикалося 7,5% від усього населення планети. Цей стан може виникати під час засинання або під час пробудження. Сам параліч триває не більше хвилини-двох, зазвичай кілька секунд, але й цього часу цілком вистачає, щоб людину охопив жах.

Опинившись у подібному стані, люди відчувають невідворотну небезпеку і відчувають дикий жах, причому тіло їм зовсім не підкоряється. Неможливо не тільки поворухнути кінцівкою, але й покликати на допомогу, при цьому зберігається контроль за очима.

Найстрашніше, що часто стан сонного паралічу супроводжується страшними видіннями таємничих сутностей. Ці галюцинації настільки сильні, що зачіпають практично всі органи почуттів, а не лише зір та слух. Одне з найчастіших проявів видінь – «демон» або «відьма», яка починає душити бідолаху. Щоправда, щоб вивести людину з заціпеніння, достатньо до неї торкнутися чи щось голосно сказати.

Як виникає сонний параліч

Хоча люди й жахаються безпорадним станом, на думку медиків, він практично нешкідливий. Але сам стан все ж таки цікавить людей, як і причина його появи. Та й питання “А чи можна запобігти «сонному паралічу» і як це зробити?” не є останнім. Однак, щоб докладніше розібратися з «синдромом старої відьми», потрібно згадати деякі загальновідомі факти про сон.

Коли людина спить, її мозок проходить через цикли з різними фазами мозкової активності. Для простоти ці фази розділили на «швидкий» (REM) та «повільний» сон. Фаза повільного сну є першою і характеризується поступовим розслабленням тіла, зниженням активності мозку, зануренням організму в сон.

А потім починається фаза «швидкого сну», яка характеризується різким збільшенням мозкової активності, при цьому люди бачать сновидіння, основна їхня частина практично відразу забувається, але деякі глибоко врізаються в пам’ять.

У цій фазі настає так звана “м’язова атонія”, м’язи повністю розслаблюються, організм припиняє ними керувати. Такий стан покликаний захистити людину від можливості заподіяти собі шкоду. Якби не м’язова атонія, при яскравих динамічних сновидіннях людина напевно б почала активно рухатися, враховуючи стан сну від подібних дій чекати хорошого явно не доводиться.

Але збої бувають не тільки в комп’ютерних програмах. Іноді таке трапляється і в програмах людей. Іноді може статися так, що м’язова атонія вже настала (або ще не припинилася), а мозок зберігає активність (мозок прокинувся від сну). І ось тут і настає «сонний параліч» – людина усвідомлює те, що відбувається навколо, але тіло їй не кориться.

У кого найчастіше відбувається сонний параліч і як із цим боротися

Треба сказати, що прояв «синдрому старої відьми» найчастіше настає, якщо людина спить на спині із задертими вище голови руками. Другою за частотою прояву “сонного паралічу” є поза сну на животі головою в подушку. І практично ніколи цей стан не настає під час сну на боці.

Статистика показує, що «сонний параліч» найчастіше настає у людей 20-30 років із недосипанням, під цю категорію іноді потрапляють студенти під час сесії. Набагато частіше ніж вищезгадана категорія із «синдромом старої відьми» стикаються пацієнти лікарів-психіатрів. Адже вони спочатку страждають на психічні збої.

Щоправда, слід врахувати, що здорова людина, побувавши в стані «сонного паралічу», навряд чи побіжить зі своєю проблемою до психіатра. Тому й не потрапляють у дані статистики. Натомість підвищений тиск, прийом різних нейролептиків та зловживання певними речовинами підвищують можливість випробувати цей стан.

Якщо впадання в стан «сонного паралічу» було в людини лічену кількість разів, то досить їй пояснити, що це таке, і тим самим зняти зайве занепокоєння. Жодного лікування не потрібно. Та його, власне, немає. А от якщо випадки «сонного паралічу» досить часті, то це практично завжди пов’язане з якимись проблемами з нервовою системою, наприклад, з нарколепсією. Це захворювання варто лікувати. Після лікування та нормалізації режиму сну “синдром старої відьми” зникне сам по собі.

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