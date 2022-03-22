Вчені б’ють на сполох: розвиток штучного інтелекту досяг критичної точки

Згідно з новим звітом міжнародної групи експертів під керівництвом Університету Брауна, еволюція штучного інтелекту досягла критичного і навіть поворотного моменту.





Прогрес у обробці мов, комп’ютерному зорі та розпізнаванні образів означає, що ШІ щодня торкається життя людей — від допомоги людям у виборі фільму до допомоги у постановці медичних діагнозів. Однак із цим успіхом виникає необхідність усвідомити та зменшити ризики та недоліки систем, керованих штучним інтелектом. Наприклад, алгоритмічна дискримінація або використання ШІ для навмисного обману. Вчені-інформатики повинні працювати з експертами в галузі соціальних наук і права, щоб гарантувати, що пастки ШІ зведені до мінімуму. Такі висновки зробила група експертів у галузі інформатики, державної політики, психології, соціології та соціології та інших дисциплін проекту AI100. Він організований Інститутом людино-орієнтованого ШІ Стенфордського університету. Його мета – моніторинг прогресу ШІ та контроль його розвитку.

«За останні п’ять років штучний інтелект зробив великий стрибок. Це більше не інструмент у дослідницьких лабораторіях чи інших строго контрольованих умовах. Технологія поширена в суспільстві і впливає на життя людей», — пояснює Майкл Літтман, професор інформатики в Університеті Брауна. — Важливо зрозуміти, як отримати максимум вигоди від роботи ШІ за мінімізації ризиків».

Еволюція штучного інтелекту досягла критичного і навіть поворотного моменту, резюмують експерти. Вони зазначають, що урядам та науковому співтовариству необхідно взяти відповідальність за те, щоб ІІ розвивався на благо людства, а не проти нього.

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