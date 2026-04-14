Штучний інтелект на атомній енергії: Китай будує міні-реактори для живлення дата-центрів

Стрімкий розвиток систем штучного інтелекту вимагає колосальних обсягів електроенергії. Щоб розв’язати цю проблему і не нашкодити екології, Китай вирішив зробити стратегічну ставку на використання атомної енергетики.

Малі модульні реактори для ЦОД

Для задоволення зростаючого енергетичного попиту технологічних компаній китайські інженери активно розробляють малі модульні реактори (ММР). Це компактні ядерні установки, які можна розміщувати безпосередньо поблизу центрів обробки даних (ЦОД). Таке рішення дозволить забезпечити сервери стабільним, потужним та безперебійним джерелом живлення.

Проєкт Linglong One та інноваційний парк на Хайнані

Одним із наймасштабніших проєктів у цій індустрії є реактор Linglong One, створений «Китайською національною ядерною корпорацією». Наразі його зведення перебуває на завершальній стадії. Очікується, що після повноцінного введення в експлуатацію ця установка зможе генерувати близько 1 млрд кВт-год електроенергії на рік.

Амбіції Китаю на цьому не закінчуються: на острові Хайнань планують збудувати цілий промисловий парк, який фізично об’єднає величезні обчислювальні потужності та ядерну енергетику. Завдяки таким крокам уряд країни має намір сформувати абсолютно чисту, безвуглецеву екосистему для подальшого розвитку ШІ-технологій.