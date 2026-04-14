Vodafone Україна у 2025 році: рекордні інвестиції в мережу, пілотний 5G та зростання доходів

Компанія Vodafone Україна оприлюднила фінансові та операційні результати за 2025 рік. Попри виклики воєнного стану, оператор продемонстрував стійке зростання ключових показників та спрямував на розвиток інфраструктури 8,7 млрд грн — суму, що вдвічі перевищує чистий річний прибуток компанії.

Енергонезалежність та стійкість зв’язку

Значна частина рекордних інвестицій була спрямована на підготовку мережі до масштабних відключень електроенергії. Щоб забезпечити українців стабільним зв’язком під час найважчої зими, компанія вжила безпрецедентних заходів:

Встановлено 20 тисяч нових акумуляторних батарей на базових станціях.

нових акумуляторних батарей на базових станціях. Парк резервних генераторів збільшено до понад 7 тисяч одиниць.

одиниць. Розпочато активне розгортання сонячних електростанцій на об’єктах зв’язку по всій країні.

Розвиток технологій: від домашнього інтернету до 5G

У 2025 році Vodafone суттєво посилив свої позиції на ринку фіксованого зв’язку. Кількість абонентів енергонезалежного інтернету (GPON) зросла у півтора раза. Покриття мережі Gigabit Net сягнуло 2 млн домогосподарств (з них понад 600 тисяч додалося саме цього року), що дозволило компанії посісти лідерські позиції в рейтингу якості nPerf.

Серед інших технологічних проривів року:

Запуск пілотних зон 5G у Львові, Харкові та Бородянці зі швидкістю понад 1 Гбіт/с.

у Львові, Харкові та Бородянці зі швидкістю понад 1 Гбіт/с. Введення в експлуатацію 7,5 тисячі нових базових станцій 4G.

нових базових станцій 4G. Старт масштабної модернізації мережі спільно з компанією Nokia.

Оголошення про будівництво підводної кабельної системи Kardesa в Чорному морі (спільно з Vodafone Group), яка з’єднає Україну з Болгарією, Грузією та Туреччиною.

Фінансові результати

Доходи Vodafone Україна за рік зросли на 14% і досягли 27,8 млрд грн. Показник OIBDA (операційний прибуток до вирахування амортизації) збільшився на 15% до 14 млрд грн, а чистий прибуток компанії склав 4,18 млрд грн (+18% до показників 2024 року). Крім того, оператор успішно реструктуризував облігації на $400 млн, знизивши боргове навантаження. Загалом за період 2022–2025 років компанія вклала у критичну інфраструктуру України понад 24 млрд грн.