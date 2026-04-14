Xiaomi випустила надпотужний підлоговий кондиціонер, який працює в екстремальних умовах

Народний бренд Xiaomi презентував новий кліматичний пристрій — підлоговий кондиціонер із довгою назвою Xiaomi 3HP Mijia Floor-Standing Air Conditioner Natural Wind. Новинка розрахована на великі приміщення, підтримує розумні функції та здатна працювати навіть за екстремальних температур, забезпечуючи як охолодження, так і обігрів.

Потужність та швидкість роботи

Модель пропонує вражаючу продуктивність, що робить її ідеальним вибором для просторих кімнат:

Швидкість: пристрій охолоджує приміщення всього за 30 секунд, а на обігрів потрібно близько 60 секунд.

Екстремальний клімат: кондиціонер стабільно працює в неймовірно широкому діапазоні температур — від -32°C до +60°C.

Комфорт та інтелектуальні функції

Інженери приділили особливу увагу системі розподілу повітря. Кондиціонер має режими «верхнього» та «нижнього» потоку. Завдяки широкому отвору подачі повітря (ширина 181 мм, площа 2600 см²) знижується ефект прямого крижаного обдування, що робить клімат у кімнаті м’якшим і комфортнішим.

Пристрій повноцінно інтегрується в екосистему розумного дому:

Підтримка HyperOS Connect та управління через фірмовий додаток Mijia.

Можливість голосового керування за допомогою асистента XiaoAI.

Отримання бездротових оновлень (OTA).

Вбудована система самоочищення зі стерилізацією до 99%.

Ціна та доступність

Єдиним мінусом пристрою (окрім складної назви) можна назвати його ціну. Наразі Xiaomi 3HP Mijia Floor-Standing Air Conditioner Natural Wind надійшов у продаж на внутрішньому ринку Китаю за ціною близько $630.