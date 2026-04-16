Capcom вимагає видалення модифікованих роликів YouTube з доповненнями для своїх ігор

Capcom пред’явила офіційну вимогу блогеру GrizzoUK видалити весь контент, що містить демонстрацію відвертих модів на персонажів із їхніх відеоігор. Блогер повідомив у соціальних мережах, що до моменту отримання звернення встиг опублікувати більше тисячі таких роликів.

GrizzoUK не став чекати закінчення терміну, встановленого Capcom, і відразу видалив вказаний матеріал. Незважаючи на це, він заявив, що продовжить створювати подібний контент, зосередившись на інших іграх, таких як Stellar Blade і Tomb Raider, але більше не буде створювати контент з модами для Resident Evil.

YouTube тимчасово заблокував канал GrizzoUK, однак невдовзі відновив доступ. Подія викликала широку дискусію в спільноті: дехто бачить у діях Capcom захист інтелектуальної власності, інші вбачають тиск на культуру модінгу. Цей інцидент вписується в ширшу дискусію про взаємодію між великими видавцями та моддинг-спільнотою.