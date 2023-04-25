Стало відомо про швидкий анонс GTA VI

Американська студія Rockstar Games офіційно представить нову частину кримінальної гри у відкритому світі Grand Theft Auto для інвесторів “до 17 травня” цього року. Про це повідомляє видання Gamerficial із посиланням на інсайдера mnm345.

“Майбутня зустріч з інвесторами Take-Two Interactive 17 травня 2023 може стати тим моментом, коли нарешті з’явиться більше інформації про GTA VI”, – йдеться в статті.

За інформацією джерела, топ-менеджмент Rockstar Games готується представити Grand Theft Auto VI 17 травня, але анонс буде закритим, а Take-Two Interactive, за традицією, виступить видавцем нової гри серії.

«Ігри Grand Theft Auto історично приносили компаніям величезний дохід, і фанати з нетерпінням чекають на наступного розділу серії», — додали журналісти видання.

За версією інсайдера, публічний тизер нової частини може бути прихований у майбутньому літньому оновленні для онлайн-проекту Grand Theft Auto Online у ​​вересні чи жовтні.

«Rockstar може таким чином відсвяткувати 10-річчя GTA V, надавши новини про наступний проект у грі, що вже вийшла, натякнувши на майбутній реліз новинки», — підсумував джерело.