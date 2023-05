Журналісти жорстко розкритикували нову гру щодо «Володаря кілець» про Голлума

ЗМІ почали публікувати перші рецензії на гру The Lord of the Rings: Gollum, більшість яких, судячи з даних агрегатора Metacritic, є розгромними.

На момент публікації новини у версії The Lord of the Rings: Gollum для PlayStation 5 на Metacritic на основі 16 рецензій була оцінка 36 балів зі 100. Трохи більшого бала – 46 зі 100 – на основі чотирьох відгуків набрала версія для ПК.

Таким чином, The Lord of the Rings: Gollum стала найгіршою грою 2023 року за версією Metacritic. За нею до топ-5 найнижчих проектів входять Clive N Wrench (50 зі 100), Crime Boss: Rockay City (52 зі 100), The Last Worker (53 зі 100) та новий великобюджетний ексклюзив для Xbox – Redfall (54 зі 100) ).

Головним чином журналісти критикують The Lord of the Rings: Gollum за застарілу графіку, анімацію та ігрові механіки. Технічний стан проекту на релізі також бажає кращого. Рідкісні оглядачі похвалили новинку за цікаві ідеї, потенціал яких, втім, так і не було розкрито.

The Lord of the Rings: Gollum – це стелс-екшн від студії Daedalic Entertainment, дія якого розгортається у всесвіті “Володаря кілець”. Протагоністом гри виступає божевільний хобіт – Голлум.