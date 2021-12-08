Чи було насправді падіння НЛО у 1959 році в польській Гдині?

Випадок, що стався в січні 1959 року в польському місті Гдиня, дотепер залишається одним із найбільш обговорюваних інцидентів за участю НЛО. Деякі його вважають за польський варіант Розуелла.





Вперше новину про спостереження НЛО надрукувала місцева газета «Вечірнє узмор’я» у січні місяці 1959 року. Серія нотаток розповідала про різних свідків, які спостерігали незвичайну активність у небі над містом.

Серед опитування, що брали участь, була подружня пара Плончкер. Вони бачили, як великий об’єкт помаранчевого кольору пройшов по небу в бік порту.

Пізніше вийшла замітка зі свідченнями портових робітників, які займалися розвантаженням суховантажного судна “Домбровський” вдень 21 січня. Знайшлося щонайменше троє свідків того, як якийсь конусоподібний, розжарений об’єкт, який супроводжувався полум’яним шлейфом, упав у воду.

На місці падіння працювала група водолазів, але, як повідомлялося, в пресі нічого не було піднято.

порт Гдиня в ті роки

З часом історія почала забуватись.

Але 1972 року вона отримала своє несподіване продовження. У Лондоні вийшла книжка “НЛО через “залізну завісу””. У ній автори Іон Хобан та Жюльєн Веверберг розповідали зовсім неймовірну історію. Начебто в 1959 році на пляжі в Гдині був знайдений пілот з НЛО, що впав. Його ледь живого доправили до місцевої лікарні.

У пілота було по 6 пальців на руках і він лише частково нагадував людину. Щільний комбінезон та скафандр покривали його тіло. Автори повідомляли, що пілот не вижив і його тіло забрали працівники КДБ, які приїхали з міста Москва.

На жаль, автори не посилалися на будь-які джерела і які достовірні матеріали, викладені в книзі, невідомо. Пізніше подібна інформація з’являлася й в інших книгах письменників-дослідників НЛО.

Був і ще один цікавий момент у цій справі.

Японські кінодокументалісти з каналу NHK TTC в 1996 році приїхали в Гдиню для зйомок кінофільму про події, що там відбулися.

порт Гдині наші дні

Ймовірно, вони мали якийсь матеріал і знайшлися очевидців, які могли розповісти щось корисне для кінофільму.

За довгі роки ця історія обросла найнеймовірнішими деталями.

Виникли надзвичайно цікаві версії того, що сталося. Деякі мають право на життя.

Кажуть, що об’єкт, що впав, був експериментальним дисколітом нацистської таємної організації “Аненербе”, який потрапив до рук СРСР після війни. Він і впав після провальних випробувань у порту Гдині.

Існує більш правдоподібна версія про супутник або ракету США, що потрапила в руки СРСР.

Цей успіх не стали б афішувати і було б розумно виставити все як витівки прибульців.

Оскільки дно порту Гдині тоді було дуже мулисте і там було повно всякого заліза, яке залишилося після німецької окупації в роки війни, то знайти там щось було дуже важко.

Так, щось, все ж таки, впало з неба в Гдині у 1959 році, але що це було, залишається невідомим і досі.