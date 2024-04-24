На Сонці сталося одразу чотири спалахи: як вплине мегавибух на Землю

Вранці 23 квітня Сонце влаштувало справжнє шоу, випустивши не один, не два, а чотири сонячні спалахи в майже ідеальній гармонії. Космічна обсерваторія сонячної динаміки НАСА (SDO) зняла це видовище на камеру, пише Space.com.

Сонячні спалахи – це вибухи на поверхні Сонця, які випускають інтенсивні сплески електромагнітного випромінювання. Вони виникають, коли магнітна енергія накопичується в сонячній атмосфері і швидко вивільняється.

Квартет вивержень стався в чотирьох регіонах: спалахи вийшли з трьох сонячних плям і однієї магнітної нитки, розділених сотнями тисяч кілометрів і пов’язаних майже невидимими магнітними петлями в зовнішній атмосфері Сонця. Подібні явища називаються “симпатичними сонячними спалахами”. Вони складаються з пар вибухів, які відбуваються майже синхронно в різних регіонах сонячного диска.

Симпатичні сонячні спалахи виникають, коли нестабільності швидко переміщаються з одного регіону в інший уздовж магнітних петель, що з’єднують їх. Таким чином, більша частина зверненої до Землі частини Сонця була залучена в ранкову сонячну симфонію.

Нам доведеться почекати і подивитися, чи вплине на Землю сонячний матеріал, викинутий унаслідок симпатичного виверження. Величезні викиди плазми і магнітних полів Сонця в теорії можуть завдати шкоди електромережам, телекомунікаціям і орбітальним супутникам, а також піддати космонавтів небезпечним дозам радіації. Якщо хоча б один із них зачепить магнітне поле Землі, може виникнути геомагнітна буря класу G1. Найімовірніші дати впливу – 25 і 26 квітня.

Мегавибух у чотирьох регіонах може бути ознакою того, що ми наближаємося до сонячного максимуму, піку активності зірки протягом 11-річного циклу. Вважається, що симпатичні сонячні спалахи збільшуються зі збільшенням сонячної активності. Або, можливо, ми вже досягли сонячного максимуму і вступаємо у фазу загасання сонячного циклу, оскільки дослідження 2022 року, опубліковане в журналі Astrophysical and Space Science, припускає, що симпатичні сонячні спалахи переважно відбуваються у фазі загасання сонячного циклу.