На офіційному сайті Honor тихо з’явився новий планшет Pad Z6b. Поки що його можна знайти в каталозі для Саудівської Аравії, а ціну та дату початку продажів компанія обіцяє оголосити пізніше. Новинка орієнтована на тих, кому потрібен великий екран для відео, навчання і серфінгу без переплати за флагманські характеристики.

Головне в планшеті — IPS-дисплей діагоналлю 11,5 дюйма з роздільною здатністю 2508×1504 пікселів і частотою оновлення до 120 Гц. Заявлена пікова яскравість становить 400 ніт, а колірне охоплення 100% sRGB. Екран має сертифікати TÜV Rheinland, які підтверджують низький рівень синього світла та відсутність мерехтіння.

За продуктивність відповідає чип Snapdragon 685 разом із 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті. Це рівень простого планшета для повсякденних задач, тож розраховувати на важкі ігри не варто. Основна камера на 8 Мп має автофокус, фронтальна отримала 5 Мп, а за звук відповідають чотири динаміки з окремими підсилювачами.

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Акумулятор має ємність 8300 мА·год і підтримує дротову зарядку потужністю до 45 Вт з оригінальним адаптером і кабелем. За словами виробника, в режимі очікування планшет може протриматися до 70 днів.

Працює новинка на MagicOS 10 на базі Android 16. Серед програмних можливостей є обмін файлами та синхронізація сповіщень із сумісними смартфонами Honor, автоматичне перетворення мовлення на текст і дитячий застосунок Google Kids Space. Для бездротового зв’язку передбачено дводіапазонний Wi-Fi 5 і Bluetooth 5.1, а для дротового підключення — порт USB-C. Корпус виготовлено з алюмінію, і поки що доступний лише сірий колір.

Чи з’явиться Pad Z6b в Україні, поки невідомо. Втім, Honor офіційно представлена на нашому ринку, а попередні недорогі планшети бренду в українських магазинах продавалися.