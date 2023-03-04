Xiaomi Band 8 показали на живих фото: що чекати від новинки

За даними Gizmochina, Xiaomi готується представити свій найновіший фітнес-трекер Band 8. Нещодавно в мережі з’явилися деякі витоки фотографій та специфікацій пристрою.

Ці зображення були отримані від NRRA, що регулює агенції в Південній Кореї. Схоже, що Band 8 збереже той самий дизайн капсули, що й попередні покоління, але ремінець складатиметься з двох частин, як Band 7 Pro.

Кодовий номер пристрою – M2239B1, і він буде оснащений Bluetooth версією 5.1. Хоча інші технічні характеристики поки що не розголошуються, видання припускає, що суттєвих відмінностей від Band 7 не буде. Band 7 мав 1,62-дюймовий екран та акумулятор ємністю 180 мАг, який забезпечував до 15 днів роботи на одному заряді. Очікується, що Band 8 матиме аналогічні, якщо не кращі характеристики.