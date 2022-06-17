Lenovo презентує геймерські ноутбуки на базі AMD Ryzen 6000H
Lenovo представила оновлені версії ігрових ноутбуків Legion R7000P та Legion R9000P. Вони оснащуються процесорами AMD Ryzen 6000 серії, відеокартами NVIDIA GeForce RTX 30, оперативною пам’яттю DDR5 і екранами з частотою оновлення до 165 Гц.
Lenovo Legion R7000P отримав 15,6-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2560х1440 пікселів, частотою оновлення 165 Гц та 100-відсотковим охопленням колірного простору sRGB. Заявлено підтримку Dolby Vision та DC Dimming. Ноутбук пропонується в модифікаціях з шестиядерним AMD Ryzen 5 6600H та восьмиядерним Ryzen 7 6800H, дискретною відеокартою NVIDIA GeForce RTX 3050 або GeForce RTX 3050 Ti. Доступно 16 ГБ оперативної пам’яті DDR5 з частотою 4800 МГц та SSD на 512 ГБ.
З інтерфейсів передбачені Wi-Fi 6E, Bluetooth, три USB Type-C, три USB 3.2 Gen 1, 3,5-мм аудіороз’єм, HDMI 2.1 та Ethernet. Також передбачена спеціальна кнопка для вимкнення веб-камери. Є підтримка швидкої 135-ватної зарядки. При цьому товщина корпусу становить 199 мм.
Lenovo Legion R9000P оснастили 16-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів, частотою оновлення 165 Гц, підтримкою DC Dimming, Dolby Vision, AMD FreeSync та NVIDIA G-Sync. Усередині нього восьмиядерний процесор AMD Ryzen R7-6800H і відеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 або GeForce RTX 3070 Ti. Інші характеристики ідентичні Legion R7000P.
У продаж Legion R7000P та Legion R9000P надійдуть 17 червня за цінами від $1129 та $1411 відповідно.