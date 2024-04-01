Samsung Galaxy A55 порівняли з Samsung Galaxy A35: хто краще

Редакція ресурсу GSMArena провела детальне порівняння свіжих смартфонів Samsung Galaxy A35 і Samsung Galaxy A55. За дизайном особливих відмінностей немає. Samsung Galaxy A55 трохи важчий, але різниця незначна, всього 4 г.

Екрани 6,6-дюймові. Це AMOLED-панелі з роздільною здатністю FHD+ і кадровою частотою 120 Гц. Старша модель трохи яскравіша. Тильна камера також трохи краща у Samsung Galaxy A55. А ось перевага селфі-камери очевидна.

Samsung Galaxy A35 працює при активному навантаженні 12 годин і 26 хвилин, а Samsung Galaxy A55 показав результат у 13 годин і 27 хвилин. Акумулятор Samsung Galaxy A35 повністю заряджається від 25-ватної зарядки за 86 хвилин. У Samsung Galaxy A55 йде лише 63 хвилини.

Samsung Galaxy A55 з Exynos 1480 істотно продуктивніший, ніж Samsung Galaxy A35 на базі Exynos 1380. Крім того, у старшої моделі більше пам’яті та гучніші динаміки.

До плюсів Samsung Galaxy A35 віднесли низький цінник і хорошу автономність в іграх. У Samsung Galaxy A55 переваг більше. Смартфон довше працює у всіх інших сценаріях, за винятком ігор, має преміальніший корпус, швидше заряджається, продуктивніший і краще знімає.