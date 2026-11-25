Перед «Чорною п’ятницею» знижки обіцяють не лише магазини техніки. На сайтах оголошень теж з’являються «вигідні пропозиції» на вживані авто, і саме на поспіх покупця часто розраховують недобросовісні продавці. Чим швидше людина хоче закрити угоду, тим менше часу в неї лишається, щоб з’ясувати, що насправді відбувалося з машиною до продажу.

Масштаб проблеми добре видно з цифр. За даними сервісу перевірки історії авто carVertical, понад половина (56%) вживаних автомобілів, які перевіряли в Україні за останній рік, мали зафіксовані пошкодження. Середня сума збитків становила близько 4200 євро, тобто понад 200 тисяч гривень. Окремо в компанії зазначають, що навіть один лише скручений пробіг здатен підняти ціну машини приблизно на десяту частину.

Історія одного Seat Ateca

Показовий приклад — кросовер Seat Ateca 2019 року. Перші роки він їздив Німеччиною, а в листопаді 2023-го потрапив у серйозну ДТП. На фото зі звіту про історію авто видно розбиту передню частину, вм’ятини на боковині, тріснуте лобове скло та подушки безпеки, що спрацювали. Збитки оцінили в 40–50 тисяч євро, тобто дорожче, ніж коштував сам автомобіль. Для страховика такий випадок зазвичай означає, що ремонтувати машину економічно невигідно, і подібні авто часто йдуть з молотка на аукціонах аварійних машин.

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Так Seat Ateca виглядав після аварії в Німеччині в листопаді 2023 року. Фото: carVertical

Невдовзі після аварії кросовер продали, а вже в червні 2024 року він був зареєстрований в Україні й устиг кілька разів змінити власника. В оголошенні про продаж машина виглядала бездоганно, без жодної подряпини. Продавець вказав, що авто пригнане з-за кордону, але про німецьку ДТП не було ані слова. За кросовер із пробігом 84 тисячі кілометрів просили 18 200 доларів, або приблизно 756 тисяч гривень.

Той самий автомобіль в українському оголошенні: охайний вигляд і жодної згадки про аварію. Фото: carVertical

Цікава деталь. На одному з аварійних фото видно одометр із показником трохи більше 71 тисячі кілометрів, тож пробіг в оголошенні виглядає правдоподібно. Проблема цього авто не в скрученому лічильнику, а в тому, що про найважливіший епізод його біографії просто промовчали. Як саме відновлювали кузов і систему пасивної безпеки та наскільки безпечна машина зараз, невідомо.

Фахівець carVertical з досліджень авторинку Рамунас Плеткус пояснює, що оголошення показує лише теперішній вигляд машини, а її історія не перетинає кордон автоматично разом із нею. Тому авто з-за кордону в ідеальному стані варто перевіряти особливо прискіпливо.

П’ять перевірок перед тим, як віддати гроші

Перша — історія за VIN-кодом ще до поїздки на огляд. Звіт покаже, в яких країнах була машина, чи фіксували пошкодження та чи немає «білих плям» у біографії. Роздруківці від продавця довіряти не варто, бо її легко підробити, тож перевіряйте самостійно. Корисно також просто ввести VIN у пошуковик, адже фото розбитих машин з аукціонів часто залишаються в мережі роками.

Друга — розмова з продавцем телефоном. Запитайте, чому він продає авто, чи є він власником за документами, скільки було власників, чи збереглася сервісна історія, чи потрапляла машина в ДТП і чи є другий ключ. Відповіді потім звірте зі звітом. Якщо кузов обклеєний плівкою, з’ясуйте навіщо, бо під нею можуть ховатися іржа та вм’ятини.

Третя — холодний двигун. Попросіть не заводити машину до вашого приїзду. Під час холодного пуску краще чути сторонні звуки, видно дим і нерівну роботу на холостих обертах. Також перевірте, чи загоряється «чек» при ввімкненні запалювання і чи гасне після запуску, бо деякі продавці його просто відключають.

Четверта — огляд кузова при денному світлі. Нерівні зазори між панелями, різниця у відтінках фарби, сліди фарби на ущільнювачах і нерівномірно зношені шини свідчать про ремонт після удару. Товщиномір покаже перефарбовані деталі. Загляньте під килимки та під підлогу багажника, адже волога й іржа там можуть вказувати на утоплене авто, а оплавлений пластик і нова проводка під капотом — на пожежу.

П’ята — знос салону. Затерте кермо, ручка КПП, педалі та продавлене водійське сидіння погано поєднуються з малим пробігом. Варто довіряти й нюху. Затхлий запах натякає на воду, запах гару — на пожежу, а надто різкий ароматизатор може маскувати і те, і те.

Кілька порад для покупця в Україні

Для пригнаних машин корисно попросити в продавця документи з країни походження та митну декларацію. Якщо між датою ДТП і датою ввезення минуло лише кілька місяців, як у випадку з Ateca, це привід насторожитися. Історію реєстрацій в Україні можна безкоштовно подивитися за номерним знаком у відкритих даних МВС, хоча закордонного минулого вона не покаже. І обов’язково заїдьте на СТО на підйомник: досвідчений майстер за пів години побачить сліди зварювання лонжеронів і заміни панелей, яких не видно на стоянці.

Знижка в кілька сотень доларів «до Чорної п’ятниці» не варта ризику купити машину, яку збирали після важкої аварії. Якщо продавець квапить, ухиляється від перевірки на СТО чи не дає VIN-код, краще пошукати інший варіант.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кожен третій автомобіль, перевірений узимку, має приховану проблему.