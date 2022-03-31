Швидкий інтернет та потужний Wi-Fi: п’ять найкращих сучасних роутерів

На сьогоднішній день, на думку провідного каналу Technozon, є кілька найякісніших Wi-Fi-роутерів. Визначено їх за підсумками тестування.





Xiaomi AX3600 та AX6000

Модель AX6000 підтримує 4096-QAM, і цим вона відрізняється від інших. Цей роутер експерт радить використовувати разом із AX3600, і обмеження швидкості тоді буде 1000 Мбіт/с. Є у AX6000 і велика кількість різних антен, а також порт Gigabit Ethernet. При тестуванні саме AX6000 показав найбільшу дальність пробивання без падіння швидкості.

Xiaomi AX3000 та AX6S . Останній оснащений процесором MT7622B 1,35 ГГц, є у нього і підтримка MIMO 4×4, Wi-Fi 6. Загалом обидві моделі відрізняються низькою ціною, а також дуже тривалим терміном служби.

Xiaomi AX3000 та AX6S.

Останній оснащений процесором MT7622B 1,35 ГГц, є у нього і підтримка MIMO 4×4, Wi-Fi 6. Загалом обидві моделі відрізняються низькою ціною, а також дуже тривалим терміном служби.

Huawei AX3 Pro

Стандарт швидкості тут – 3000 Мбіт/с у середині мережі. Є також підтримка Wi-Fi 6 Plus.

Keenetic GIGA WIFI6

Незважаючи на те, що у нього трохи застаріла платформа, цей роутер має багато переваг. Він дозволяє підключити LAN-кабель, SFP-кабель. Є також підтримка Transmission, п’ять гігабітних портів. Показники швидкості тут теж чудові.

TP-Link AX73

Цей роутер можна назвати “народним”. Він має підтримку Wi-Fi 6 (4T4R, HE160), 1024-QAM, гігабітні порти. Швидкість тут – до 5400 Мбіт/с. Можна підключити до нього понад 200 різних пристроїв. Крім того, під час роботи він майже не нагрівається, зауважує ведучий.

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