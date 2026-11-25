Porsche вийшла на фінальний етап розробки першого електричного 718 Boxster. Серійну модель покажуть у першому кварталі 2027 року, а випускати її будуть на головному заводі марки у Штутгарті-Цуффенгаузені.

Перед цим прототипи пройшли масштабну програму випробувань і загалом подолали близько чотирьох мільйонів кілометрів у понад 20 країнах. Машини перевіряли у шведських морозах до −30 °C і в Долині Смерті за +51 °C, на висотах від 86 метрів нижче рівня моря до 2750 метрів над ним, а також у щільному трафіку Лас-Вегаса, Лос-Анджелеса й Шанхая. Окремо інженери тестували заряджання за п’ятьма різними стандартами.

Батарея там, де раніше стояв двигун

Головна інженерна особливість новинки — архітектура E-Core. На відміну від більшості електромобілів, де батарея лежить під підлогою, тут 800-вольтовий акумулятор розміщено одразу за сидіннями, тобто на місці мотора в бензинових Boxster. Завдяки цьому водій сидить низько, як у класичному спорткарі, а вага розподіляється у пропорції 40 на 60 між передньою та задньою віссю. За масою електричний родстер, за словами виробника, тримається на рівні нинішнього 911 Cabriolet із гібридною установкою T-Hybrid.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Чимало вузлів ходової частини запозичено в 911. Рульове керування базується на 911 Carrera GTS, гальма й розмірність коліс також узяті від 911, є диференціал PTV+, а підрулювальні задні колеса вперше з’являться на 718.

Електричний Boxster стане найпотужнішим в історії моделі. Топова версія розганятиметься до 100 км/год швидше ніж за три секунди, а максимальна швидкість перевищить 250 км/год. Усі модифікації будуть задньопривідними.

Віртуальна коробка і звук шести циліндрів

Ще одна помітна деталь — система E-Shift, яка буде в базовій комплектації. Вона імітує семиступеневу коробку PDK із перемиканням пелюстками за кермом і супроводжує «перемикання» звуком опозитної шістки, який відтворює голос Boxster GTS покоління 981. Коли E-Shift вимкнено, ті самі пелюстки регулюють один із трьох рівнів рекуперації.

Ціни, запас ходу та терміни появи моделі в Україні поки не оголошені. Детальніше про них стане відомо після прем’єри.