BYD ще не встигла офіційно відкрити свій перший європейський завод легкових авто в угорському Сегеді, а вже веде переговори про купівлю другого. Китайський гігант розкрив, про яке підприємство йдеться, і в нього цікава історія. Ще два роки тому там випускали одну з найвідоміших моделей концерну Mercedes-Benz.

Завод, де народжувався smart

BYD повідомила, що почала переговори з Ineos Automotive щодо купівлі заводу у французькому Амбаху. Підприємство розташоване біля самого кордону з Німеччиною і найбільше відоме виробництвом малолітражки smart fortwo. Її випуск завершили в березні 2024 року, а загалом за 26 років у цьому невеликому лотаринзькому містечку зібрали понад 2,5 млн smart.

Спочатку завод належав Mercedes-Benz, але в січні 2021 року німці продали його Ineos Automotive, автомобільному підрозділу нафтохімічного гіганта Ineos, створеному у 2017 році. Купуючи підприємство, Ineos погодилася ще три роки випускати там smart fortwo. Паралельно у 2022 році в Амбаху стартувало виробництво першої моделі самої Ineos, позашляховика Grenadier, а за рік до нього додався пікап Quartermaster. Нині завод має площу 210 тис. кв. м, і на ньому працює близько 1300 людей.

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Чому Ineos продає завод

Причина проста. Ineos Automotive хоче перенести виробництво до США, адже саме туди йде близько 70% усіх Grenadier. Випускати машини на найбільшому ринку вигідніше, ніж везти їх через Атлантику з Франції. Американське виробництво Ineos планує запустити у 2028 році. Тож якщо угода з BYD відбудеться, якийсь час в Амбаху можуть паралельно збирати і британські позашляховики, і китайські авто. Які саме моделі BYD хоче там випускати, поки невідомо.

Темпи зростання BYD у Європі пояснюють поспіх. За перші десять місяців 2026 року в Європі зареєстрували 322 818 нових легковиків BYD, що на 132,7% більше, ніж роком раніше. Власні заводи в ЄС для китайського бренду ще й спосіб обійти мита та квоти на імпорт з Китаю, які Брюссель поступово посилює.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ЄС обмежив імпорт китайських гібридів квотою в 191 780 авто, а машини, які китайські виробники збирають на заводах у самому Євросоюзі, під це обмеження не потрапляють.