BYD ещё не успела официально открыть свой первый европейский завод по производству легковых автомобилей в венгерском Сегеде, а уже ведёт переговоры о покупке второго. Китайский гигант раскрыл, о каком предприятии идет речь, и у него интересная история. Ещё два года назад там выпускали одну из самых известных моделей концерна Mercedes-Benz.

Завод, где рождались smart

BYD сообщила, что начала переговоры с Ineos Automotive о покупке завода во французском Амбахе. Предприятие расположено в непосредственной близости от границы с Германией и наиболее известно производством малолитражки smart fortwo. Её выпуск завершили в марте 2024 года, а всего за 26 лет в этом небольшом лотарингском городке собрали более 2,5 млн smart.

Изначально завод принадлежал Mercedes-Benz, но в январе 2021 года немцы продали его Ineos Automotive — автомобильному подразделению нефтехимического гиганта Ineos, созданному в 2017 году. Приобретая предприятие, Ineos согласилась ещё три года выпускать там smart fortwo. Параллельно в 2022 году в Амбахе стартовало производство первой модели самой Ineos — внедорожника Grenadier, а через год к нему добавился пикап Quartermaster. В настоящее время завод занимает площадь 210 тыс. кв. м, и на нем работает около 1300 человек.

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Почему Ineos продает завод

Причина проста. Ineos Automotive хочет перенести производство в США, ведь именно туда уходит около 70% всех Grenadier. Выпускать автомобили на крупнейшем рынке выгоднее, чем везти их через Атлантику из Франции. Американское производство Ineos планирует запустить в 2028 году. Поэтому, если сделка с BYD состоится, какое-то время в Амбахе могут параллельно собирать и британские внедорожники, и китайские автомобили. Какие именно модели BYD хочет там выпускать, пока неизвестно.

Спешку объясняют темпы роста BYD в Европе. За первые десять месяцев 2026 года в Европе было зарегистрировано 322 818 новых легковых автомобилей BYD, что на 132,7% больше, чем годом ранее. Собственные заводы в ЕС для китайского бренда — это ещё и способ обойти пошлины и квоты на импорт из Китая, которые Брюссель постепенно ужесточает.

Напомним, ранее мы писали, что ЕС ограничил импорт китайских гибридов квотой в 191 780 автомобилей, а автомобили, которые китайские производители собирают на заводах в самом Евросоюзе, под это ограничение не подпадают.