Як очистити динамік телефону звуком за 2 хвилини: корисний лайфхак

Навіть якщо акуратно користуватися смартфоном, дрібні отвори динаміка з часом можуть забитися через пил, воду, шкірний жир і текстильні волокна, які збираються в кишенях. Відбувається це не швидко, але засмічення псує чутність співрозмовника в телефонних розмовах.





Щоб очистити динамік – не обов’язково нести гаджет на ремонт або лізти копирсатися туди самому. Зараз існують спеціальні аудіофайли, які «пробивають» забруднення.

Як почистити динамік телефону звуком

Це буде одна з найкоротших інструкцій на нашому сайті:

Поставте гучність смартфона на максимум.

Увімкніть це відео:

Все – телефон просто відтворює звук, і його динамік очищається від сміття. Аудіодоріжка дуже гидка, так що краще залишати смарт у порожній кімнаті. Якщо не допомогло з першого разу – покрутіть файл довше, і спробуйте змочити грати гучномовця спиртом, щоб розкис засохлий пил (без фанатизму, досить просто прикласти до нього вологу ватку).

Як працює звук для чищення динаміків

Це фізика: коли динамік відтворює звук, він створює коливання. Їх можна помітити неозброєним оком, якщо на потужних динаміках голосно включити музику з гарним басом. Коливання передаються на рідини (якщо піднести склянку з водою до сабвуфера, поверхня води рябитиме в такт звуку), скло, тонкі металеві поверхні. У особливо обдарованих любителів автозвуку дуже потужні баси можуть навіть пошкодити машину:

Звук з нашого відео-лайфхака має поступово наростаючу тональність: від дуже низької до дуже високої, тобто амплітуда руху динаміка постійно змінюється, і поверхня мембрани, що коливається, просто «струшує» з себе налиплий бруд. За таким самим принципом працюють «вбудовані» способи очищення на деяких гаджетах. Наприклад, подібні функції є в Apple Watch і нових смартфонах Xiaomi, де аудіодоріжки зашиті прямо в меню налаштувань.

Наскільки це ефективно?

Ефективність не стовідсоткова: міцно прилиплі забруднення можуть залишитися, і в такому разі доведеться видаляти їх механічним способом. Цей метод підходить для несильно запущених пристроїв, а ще краще – для профілактики засорів.