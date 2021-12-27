Названо моделі кращих бездротових навушників 2021 року

Які бездротові навушники стали найкращими у 2021 році? Розповімо про 7 перевірених моделей, які показали бездоганну якість роботи, зручність та функціональність.





Soundcore Liberty 3 Pro

Довгоочікувана новинка, яка повністю виправдала надії користувачів: багатий звук, чіткість та однаково висока якість як для низьких частот, так і для середніх та високих. Окремий плюс Liberty 3 Pro – активне шумозаглушення, яке повністю “відсікає” сторонні шуми.

Навушники звучать без спотворень та мають великий запас гучності. Якість звуку цієї моделі схвалено 20 звукорежисерами-власниками “Греммі”, але для справжніх аудіофілів доступні індивідуальні звукові профілі, які можна налаштувати у додатку.

Ціна: близько 4400 гривень

Samsung Galaxy Buds 2

Зручні навушники з активним шумоподавленням для повсякденного використання. Мають компактний розмір і 4 колірні рішення – білий, чорний, фіолетовий і оливковий. Вони міцно сидять у вухах і при цьому не доставляють дискомфорту при тривалому використанні (більше години).

Хороша якість звуку при прослуховуванні доповнюється чіткою передачею голосу під час розмов – звук передається без перешкод, і співрозмовник почує все, навіть якщо користувач перебуває у шумному приміщенні (торгівельному центрі, метро тощо). Кожен навушник важить лише 5 грам, тому Galaxy Buds2 майже не відчуваються у вусі і підійдуть для найактивнішого способу життя.

Бездротове заряджання дозволяє зарядити кейс до 100% за 2 години. Доступна і швидка зарядка – 5-10 хвилин і навушники можуть працювати кілька годин.

Ціна: близько 3500 гривень

Jabra Elite 85t

Навушники з оптимізованою анатомічною формою, яка була розроблена на основі аналізу кількох тисяч вушних раковин. Вбудована функція автопаузи, яка припиняє відтворення під час виймання навушника.

Фірмова програма Jabra Sound+ дозволяє підібрати індивідуальні налаштування звучання, які будуть ідеально підходити під фізичні можливості та переваги власника. Також можна регулювати голос співрозмовника під час дзвінка, щоб чути його чіткіше.

Звук збалансований та чистий, має розширену звукову сцену. Виразність будь-яких частот можна самостійно змінити у додатку.

Ціна: близько 8000 гривень

Apple AirPods Pro

Покращена версія бездротових навушників від Apple врахувала всі помилки старих моделей і позбулася їх. Apple AirPods Pro стали зручнішими, “сидять” у вухах щільно і не натирають. Відмінна якість передачі голосу дозволяє комфортно розмовляти через гарнітуру.

Управляти AirPods Pro тепер можна за допомогою датчика тиску, а не сенсорних кнопок: для виконання дії на дужку навушників потрібно натискати.

Для тих, хто має проблеми з посадкою навушників, з’явилося рішення — в налаштуваннях Bluetooth на iPhone доступні показники того, як навушники сидять у вухах. Якщо посадка неправильна або використовується вкладка не того розміру, користувачеві запропонують вжити заходів.

У AirPods Pro також доступні активне шумозаглушення та режим прозорості, при якому можна чітко чути зовнішні звуки.

Ціна: близько 8300 гривень

HUAWEI FreeBuds Pro

Навушники з індивідуальним налаштуванням активного шумоподавлення. Усього доступно 4 режими, останній з яких самостійно адаптуватиметься залежно від рівня зовнішніх звуків. Якість передачі голосу по навушниках гарантується не тільки функцією шумодаву, а й подвійним захистом від вітру. Крім того, завдяки датчику кісткової провідності звук передається чітко за будь-яких зовнішніх умов.

Модель чудово сидить у вухах і не випадає навіть при активних заняттях спортом. Якість звуку досить хороша – форсований бас, деталізовані середні частоти та достатній обсяг високих частот. Однак, для деяких жанрів музики може знадобитися використання сторонніх еквалайзерів.

Ціна: близько 4000 гривень

Amazfit PowerBuds Pro

Бездротові навушники з високою автономністю та двома способами керування: сенсорним та механічним. Модель підходить для повсякденного використання, але повноцінно розкривається під час занять спортом. Навушники оснащені кількома датчиками, які вимірюють частоту серцебиття, швидкість і навіть стежать за поставою власника.

Звучання пристрою досить якісне: об’ємний бас і насичений звук, однак, оскільки пристрій більше спрямований на спортивне використання, середні та високі частоти можуть здаватися трохи згладженими.

Доступні 4 режими активного шумоподавлення та режим прозорості, при якому можна чути навколишні звуки.

JBL Live Pro+

Навушники з активним шумоподавленням, зручною посадкою і гарною автономністю. Чітка передача голосу під час розмов забезпечується завдяки 3 мікрофонам у кожному навушнику.

Як і інші навушники JBL ця модель має якісний звук, який при необхідності можна відрегулювати за допомогою гнучкого еквалайзера. У програмі доступна функція TalkThru, що дозволяє розмовляти зі співрозмовником, не виймаючи навушники з вуха.

Ціна: близько 5500 гривень