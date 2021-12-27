Стало відомо, коли вийде MIUI 13

Вихід MIUI 13 багаторазово відкладався і вже почали закрадатись сумніви, що у 2021 році він не відбудеться. Не тут то було. 28 грудня має відбутися презентація Xiaomi, на якій вона покаже смартфони лінійки Xiaomi Mi 12. Інсайдери ж говорили що цього ж дня китайці презентують і нову версію ОС, але офіційної інформації з цього приводу не було. До сьогоднішнього дня. Xiaomi підтвердила, що 28 грудня вона покаже довгоочікувану MIUI 13.





Віце-президент компанії повідомив, що в інтерфейсі буде багато нового, але конкретної інформації він не дав. Пообіцяв лише, що швидкість роботи системних програм зросте на 26%, а інші програми почнуть функціонувати швидше на 50%.

Крім цього, від MIUI 13 очікують поява оповіщень, що настроюються, функції віртуального розширення пам’яті, нові віджети, оновлені анімації та теми, а також інтелектуальне управління батареєю. Прокачатись повинен і захист конфіденційності. Принаймні, такі дані повідомляли інсайдери.