Windows 11 стала доступною для всіх

Microsoft зробила оновлення 22H2 для Windows 11 доступним всім охочим. Про це повідомляє видання BleepingComputer.

“Ми вступаємо в нову фазу розгортання Windows 11 версії 22H2 і робимо її доступною для всіх”, – заявили в компанії. За словами фахівців, останній апдейт можуть встановити всі бажаючі користувачі ПК, комп’ютери яких відповідають системним вимогам. Уточнюється, що для інсталяції оновлення потрібно мати ПК з більш ранньою версією Windows 11 або як мінімум з Windows 10 2004.

У корпорації уточнили, що апдейт, що вийшов наприкінці вересня, можна знайти в налаштуваннях «Центру оновлення Windows». Також користувачі можуть завантажити образ 22H2 і записати його на диск або інший носій для чистої установки.

При цьому Microsoft залишили за собою право відмовити в оновленні у випадку, якщо перед початком процесу установки буде виявлена ​​проблема сумісності з обладнанням — «до усунення помилки».