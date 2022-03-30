PlayStation Store частково відновив роботу в Росії

Близько тижня тому російські користувачі PlayStation зіштовхнулися із неможливістю купувати ігри в онлайн-магазині Sony. Більше того, магазин фактично повністю не працював, проте зараз ситуація змінилась.





Оплата карткою досі залишається неможливою. Але в той же час гравці можуть купувати тайтли, якщо на рахунку облікового запису є гроші. Щоправда, сама крамниця досі працює не до кінця коректно — «вітрина» відключена, а необхідні ігри доводиться шукати вручну, через пошук.

Відзначимо також, що користувачі з активною підпискою PlayStation Plus можуть завантажувати безкоштовні ігри, доступ до яких у них був раніше.

На момент написання матеріалу представники японської корпорації ніяк не прокоментували те, що відбувається. Тому не зовсім зрозуміло, чи це початком пом’якшення обмежень платформи для користувачів з Росії.

Нагадаємо, що вчора PlayStation анонсувала свою підписку, яка має скласти конкуренцію Xbox Game Pass.

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