Стало відомо, скільки повідомлень українці відправили у Viber за минулий рік

В 2021 році українці відправили через Viber 97,5 мільярдів повідомлень, це приблизно 3100 повідомлень щосекунди. Кількість повідомлень зросла на 11% порівняно з 2020 роком. Найбільше повідомлень українці відправляють на популярні свята: Новий рік та 8 березня. Загалом близько 20% усіх повідомлень через Viber надсилаються в Україні, це робить країну однією з ключових для месенджера.





За даними компанії, протягом року в Україні було здійснено понад 6,7 млрд дзвінків, тобто більше 200 дзвінків на секунду. Кількість дзвінків в Україні зросла на 11,5% у порівнянні з 2020 роком. Піковими датами, коли українці телефонували один одному найбільше, стали Новий рік та 8 березня, як і у випадку із повідомленнями.

Групові чати, якими Viber відомий в Україні, у 2021 році налічували майже 19 мільйонів учасників. Отже, приблизно дві третини всіх користувачів смартфонів в Україні були учасникам хоча б одного групового чату в Viber.

Серед рекордсменів року — стікери: протягом року українці відправили понад 3,8 млрд стікерів через Viber. Це на 13% більше, ніж 2020 року. Більше за всіх виросли чат-боти — їх стало на 27% більше порівняно із 2020 роком.

Крім цього, у Rakuten Viber оприлюднили статистику щодо використання своїх AR-масок. Це нова функція в месенджері, в Україні вона з’явилась у жовтні. З того моменту українці зробили фото або відео із AR-масками Viber понад 14 мільйонів разів.

Які маски Viber стали найпопулярнішими в Україні у 2021 році? “Нескінченний стіл” — маска-гра, в якій користувач повинен ловити матусині вареники, котлети та інші домашні страви, стала найпопулярнішою маскою в Україні. “Тигрова” маска, створена в рамках партнерства із Всесвітнім фондом дикої природи (WWF), посіла друге місце. На третій сходинці — маска із Санта-Клаусом, вона потрапила до топу під час новорічних свят.

“Цього року українці продовжували обмежувати особисті контакти через пандемію, тож Viber допомагав робити спілкування онлайн живим та емоційним”, — каже Атанас Райков, старший директор EMENA у Rakuten Viber. “Понад 30% усіх повідомлень у Viber українці відправляють з картинками, стікерами та відео. Люди шукають емоційні та веселі способи залишатися на зв’язку один з одним: чи то знімаючи вітання другові у масці з тигром, чи то відправляючі мамі фото у масці зі смішною шапкою та кажучи: “Мамо, я поїв і в шапці”. Минулого року ми додали нові корисні функції для спілкування, у 2022 їх буде більше; це означає більше кумедних способів проявити себе і сказати “привіт” максимально персоналізовано”.

Найпопулярніші способи спілкування українців у Viber у 2021 році