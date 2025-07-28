Softnews

Xiaomi поставила хрест одразу на 9 смартфонах

GSMinfo28.07.2025

Напередодні виходу HyperOS 3 на базі Android 16 компанія Xiaomi оголосила про припинення підтримки низки пристроїв. Внутрішній список EOL (End of Life) поповнився дев’ятьма моделями, включаючи популярні смартфони серій Xiaomi 11, Redmi і POCO.

До числа пристроїв, які більше не отримають нових версій HyperOS і Android, увійшли: Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 Lite 5G NE і 11 Lite LE, Redmi 11 Prime 4G, A1 і A1+, а також POCO M5 і C50. Деякі з них навіть не оновлювалися до HyperOS 2. Проте, Xiaomi продовжить випускати для них патчі безпеки до вересня 2025 року.

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Компанія вже почала тестування Android 16 на глобальних версіях Xiaomi 14T Pro і 15 з прошивкою HyperOS 2.3. Повноцінний реліз HyperOS 3 очікується в найближчі місяці, але точний графік оновлень поки не опублікований.

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GSMinfo28.07.2025
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