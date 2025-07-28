Xiaomi поставила хрест одразу на 9 смартфонах

Напередодні виходу HyperOS 3 на базі Android 16 компанія Xiaomi оголосила про припинення підтримки низки пристроїв. Внутрішній список EOL (End of Life) поповнився дев’ятьма моделями, включаючи популярні смартфони серій Xiaomi 11, Redmi і POCO.

До числа пристроїв, які більше не отримають нових версій HyperOS і Android, увійшли: Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 Lite 5G NE і 11 Lite LE, Redmi 11 Prime 4G, A1 і A1+, а також POCO M5 і C50. Деякі з них навіть не оновлювалися до HyperOS 2. Проте, Xiaomi продовжить випускати для них патчі безпеки до вересня 2025 року.

Компанія вже почала тестування Android 16 на глобальних версіях Xiaomi 14T Pro і 15 з прошивкою HyperOS 2.3. Повноцінний реліз HyperOS 3 очікується в найближчі місяці, але точний графік оновлень поки не опублікований.