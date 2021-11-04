Elden Ring – From Software показала 15 хвилин чистого ігрового процесу

Шанувальники соул-ігор довго чекали цього моменту – після багатьох років очікування ми нарешті можемо побачити, як виглядає чистий геймплей у довгоочікуваній Elden Ring, новій грі від студії From Software, яка цього разу переносить нас у відкритий світ.





Після першого ігрового трейлера Elden Ring кілька місяців тому настав час того, що найбільше подобається гравцям – чистого ігрового процесу в тому вигляді, в якому ми побачимо його на екрані наших моніторів і телевізорів, коли гра дебютує на початку 2022. From Software показав великий, 15-хвилинний матеріал , тому сидіть і дивіться:

Elden Ring — відеогра в жанрі Action/RPG з відкритим світом, розробляється японською компанією FromSoftware та видається компанією Bandai Namco Entertainment для платформ Microsoft Windows, PlayStation 4 та Xbox One. Керівником розробки є Хідетака Міядзакі; американський письменник Джордж Мартін виступив консультантом та співавтором сценарію.