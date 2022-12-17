У «1+1» з’явиться дублер: що українцям запропонує новий канал медіагрупи Коломойського

В Україні запустять новий канал «1+1 Україна». Його місія – відволікти українців від тривожних новин, які транслює оригінальний телеканал «1+1». Таким чином «1+1 Україна» стане свого роду розважальним каналом-дублером, на якому глядачі зможуть дивитися улюблені фільми, серіали та телепрограми.

Дозвіл на запуск нового каналу Національні рада з телебачення та радіомовлення надала 15 грудня. У медіагрупі «1+1 media», що є власником «1+1 Україна», розповіли, що саме глядачі зможуть побачити на новому каналі.

Перш за все на «1+1 Україна» не буде новин і навіть жодного натяку на них. Програмна сітка каналу складатиметься із серіалів, фільмів, телешоу та іншого розважального контенту. Натомість основний канал медіахолдингу «1+1» продовжить транслювати інформаційний марафон «Єдині новини».

Відкриття розважального каналу «1+1 Україна» не лише відволіче та підтримає українців у складні часи, а й дасть можливість медіахолдингу отримати додаткові доходи від реклами. Адже не секрет, що з початку війни увесь розважальний контент опинився в тіні, через що доходи деяких телеканалів різко впали. Хоч канали-учасники телемарафону «Єдині новини» й отримують фінансування від держави. Зокрема у 2023 році на роботу проекту в бюджеті закладено витрати в сумі 2 млрд грн.

Доречі разом із каналом «1+1 Україна» ліцензію на мовлення отримав і телеканал ICTV 2 медіахолдингу Starlight Media. Він також транслюватиме виключно розважальний контент. Доступ до обидвох нових каналів українці зможуть отримати у пакетах ОТТ та кабельних провайдерів, а також у пакетах єдиного в Україні платного супутникового провайдера Viasat.

Нагадаємо що «1+1 media», що є власником таких популярних телеканалів, як ТЕТ, Униан ТВ, ПлюсПлюс, 2+2, Бигуді та інших. Разом ці канали мають охоплення майже в 40% української аудиторії. Один з найбільших в Україні медіахолдингів належить одіозному олігарху Ігорю Коломойському.