Нейромережа показала Ілона Маска з СРСР

Нейромережа Midjourney згенерувала главу Tesla Ілона Маска , якби саме він винайшов електрокар у СРСР.

На одному з вигаданих знімків Маска зображено у робочому одязі за верстатом на підприємстві, а також на параді, що нагадує захід на честь 1 травня.

На кількох інших картинках від нейромережі показані різні моделі електрокарів Tesla, що на вулицях Москви начебто за радянських часів. Також Midjourney «намалювала» Маска з власним електромобілем Tesla у різних дворах вулиць, що нагадують російські.

Нагадаємо, що у лютому Ілон Маск дотепно відповів компанії Google , яка анонсувала нову функцію в сервісі Google Photos для зберігання та обробки фотографій. На його думку, можливість видаляти з фотографій людей, які випадково потрапили в кадр, «сподобалася б Сталіну».