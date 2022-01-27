Регистрация в «Тиндер» без телефона

Интернет-знакомства позволяют быстро найти собеседника со сходными увлечениями, завести свой круг общения в сети или даже отыскать свою вторую половинку. Сегодня нет нужды ходить на дискотеки или в сомнительные кафе для того, чтобы с кем-то познакомиться – все можно устроить прямо не вставая с дивана.





Чтобы найти родственную душу или просто пообщаться с приятным человеком, достаточно зарегистрироваться в «Тиндер» – онлайн-сервисе знакомств, которым пользуются миллионы людей по всему миру. Чтобы начать использовать функционал приложения, придется зарегистрироваться и ознакомиться с особенностями работы. Сделать это, как и в других соцсетях, можно через номер телефона, который привязывается к каждому отдельному аккаунту.

Особенности работы Tinder

Работа сервиса построена таким образом, что за демонстрацию профилей тут отвечает специальный компьютерный алгоритм, наделяющий пользователей рейтингом, составленным на основании анализа анкеты. Изучая информацию, представленную в профиле, программа находит совпадения в характере людей, их профессиональной деятельности, увлечениях и прочих аспектах жизни. Если анкета пользователя по какой-то причине не пользуется популярностью, то его рейтинг проседает, а анкета в выдаче отодвигается на дальние позиции.

В начале выдачи подаются лучшие варианты совпадений, но если анкета пользователя по каким-то причинам попала в конец списка, найти «своего» человека для общения будет сложно. Восстановить рейтинг достаточно сложно. Намного проще зарегистрироваться заново и начать все сначала.

Вот тут и кроется проблема – поскольку аккаунт привязывается к определенному номеру, для новой регистрации потребуется другая сим-карта.

Что делать

Чтобы не приходилось покупать новые «симки» для регистрации в «Тиндер» или других подобных сервисах, можно использовать виртуальные номера для регистрации, которые на сегодняшний день достаточно популярны. Такой номер работает так же, как и обычный, с той лишь разницей, что физической sim-карты тут нет, а все манипуляции выполняются через личный кабинет на сайте провайдера.

Для регистрации в «Тиндер» модно использовать виртуальный номер для приема смс – его можно взять в аренду на любой срок – от несколько минут, до нескольких месяцев. Стоимость аренды на короткий срок, достаточный для регистрации, составляет всего несколько центов, так что воспользоваться предложением может любой желающий.

Как арендовать виртуальный номер

Сделать это очень просто – достаточно выбрать провайдера, предоставляющего такую услугу и следовать простой инструкции:

перейти на сайт провайдера и зарегистрироваться;

в личном кабинете выбрать услугу аренды номера для приема смс;

выбрать страну и соцсеть, в которой предполагается регистрация (если это возможно);

оплатить стоимость аренды и активировать номер.

Теперь все сообщения, приходящие на этот номер, будут отображаться в личном кабинете на сайте провайдера или пересылаться на электронную почту, указанную в настройках.

Как регистрироваться в Tinder через виртуальный номер телефона

Удобнее всего проходить регистрацию в сервисе знакомств, используя смартфон, но и обычный ПК тоже подойдет. Форма для регистрации найдется прямо на главной странице сервиса. Создать аккаунт можно через «Фейсбук», электронную почту или номер телефона, который все равно понадобится для верификации профиля.

После ввода номера телефона в соответствующее поле, на него придет код подтверждения, который нужно вставить в открывшееся окно. В случае с виртуальным номером, найти код можно в личном кабинете на сайте провайдера или на электронной почте – это зависит от установленных настроек.

Использовать возможности «Тиндер» без регистрации на сайте и создания собственного профиля невозможно, поэтому виртуальный номер телефона станет отличным выходом из положения.

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