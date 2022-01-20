Як продовжити життя Android-смартфона: названо 10 універсальних порад

Смартфони на Android – чудові у всьому. Але є один невеликий нюанс – за гаджетом потрібно стежити, до того ж постійно. Є у нас старий iPhone 8, якому вже стукне цього року 5 років. Скажемо чесно, не пам’ятаємо, щоб ми взагалі в ньому щось робили. Він просто працює і працює цілком стабільно, головне щоб пам’яті трохи залишалося.





У Android ситуація набагато гірша – причина тут у тому, що операційна система для айфонів заточена під невелику кількість пристроїв, а Android більш універсальний. До того ж, крім чистого Android, існують десятки різних прошивок і оболонок, які використовують виробники пристроїв.

Щоб Android девайс завжди працював добре, потрібно стежити за ним. А саме:

1. Постійно оновлювати систему та програми. Нові апдтейти усувають помилки та покращують систему.

Але робити це потрібно в тому випадку, якщо ваш пристрій не такий старий. На старих гаджетах краще не оновлювати систему та програми, а навпаки, підбирати програми минулих років. Якщо вони, звичайно, будуть працювати;

2. Чистити кеш-програм. У налаштуваннях заходимо в «Додатки», сортуємо в міру використання і щомісяця очищуємо кеш. Можна використовувати програми-клінери, які здійснять очищення натисканням однієї кнопки;

3. Проаналізуйте програми, які вам не потрібні. Навіть якщо ви ними не користуєтеся, вони все одно навантажують систему;

4. Не накопичуйте безліч дрібних даних. Велика кількість SMS повідомлень, нотаток, надиктованих розмов на диктофон – це забиває систему. Завантажує її навіть у тому випадку, якщо дані дуже малі за обсягом.

Не збирайте те, що вже не актуально. Не забувайте, що SMS групуються в чати, наприклад, від банку в одному чаті можуть бути сотні, а то й тисячі повідомлень — краще видаляти неактуальні дані;

5. Раз на квартал розряджайте смартфон так, щоб він сам вимикався. Ця процедура дозволить контролеру об’єктивно оцінити стан акумулятора;

6. Завжди слідкуємо за тим, щоб залишалося не менше гігабайта вільного місця у постійній пам’яті пристрою;

7. Карті пам’яті (якщо вона є) теж бажаний догляд. Раз на півроку достатньо десь зберегти потрібні дані та відформатувати картку. Процедура дозволить уникнути помилок та втрати даних;

8. Періодично встановлюйте нові програми. Постійно виходять оновлення, але не завжди правильно «накатуються». Простий приклад із особистого досвіду:

Додаток «Facebook» працював на смартфоні 2 роки, сам оновлювався. Але почало підгальмовувати. Я очистив кеш та дані, але це не допомогло. А ось видалення та повторна інсталяція вирішили це питання – Fb більше не гальмують.

9. Слідкуйте за нагріванням пристрою. Якщо гаджет сильно нагрівається на простих завданнях, перезавантажте його. Не варто ставити пристрій на зарядку, якщо він сильно нагрівся. Це губить акумулятор.

10. Раз на місяць перезавантажуйте смартфон (вимикайте та вмикайте). Процедура дозволить скинути різні часові файли та навести лад в оперативній пам’яті.

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