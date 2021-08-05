Три країни, які зникли з географічних карт світу

Все має свій початок та свій кінець. На даний момент у світі офіційно існує 252 країни, але є тільки 195 держав. Нагадаємо: «держава» – це в першу чергу політичне утворення, а «країна» – культурне та соціально-економічне. Сьогодні розглянемо три держави, яких більше немає.





Цейлон

З 1505 року по 1972 рік держава в Південній Азії, розташована на острові, називалася Цейлон.

У 1505 році острів контролювали португальці. Пізніше Цейлон став британською колонією. Від англійців цейлонці звільнилися лише в 1948 році, ставши вільними і незалежними.

У 1972 році в уже вільній державі була прийнята нова Конституція, яка свідчила, що країна називається тепер “Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка”. Найменування “Цейлон” нагадувало громадянам вільної держави про колоніальну залежність.

Персія

Країна на південному заході до 1935 року називалася Персією. А нині – це Іран.

У 1935 році шах Мохаммед Реза Пехлеві вирішив, що держава повинна називатися Іраном, так як найменування давало відсилання до арійських коренів жителів країни.

Нову назву прийняли не всі. Було безліч заперечень у суспільстві. Тому кілька десятиліть було дозволено використовувати обидва варіанти: і Персія, і Іран. Але з часом Іран прижився, а про Персію забули.

Пруссія

У 1701 році на картах з’явилося Королівство Пруссія. Проіснувало велика держава до 1947 року.

Після Другої світової війни почалося розформування країни. 25 лютого 1947 року вийшов закон, який проголошував про ліквідацію Прусської держави.

Східну частину держави розділили між собою Польща і СРСР.

СРСР відійшла нинішня Калінінградська область. Клайпедський край і Куршська коса стали частиною Литовської Соціалістичної Республіки. А Нижня Сілезія і Померанія перейшли Польщі.

Решта прусських землі відійшли до Німеччини.