Що можна підключити до Android-смартфону через гніздо зарядки і роз’єм для навушників

Смартфон за своєю архітектурою сильно схожий на комп’ютер, а це значить, що до нього можна підключати різні пристрої через роз’єм для зарядки (OTG-кабель), аудіокабель і за допомогою бездротового зв’язку (Bluetooth і WiFi). Розглянемо все по порядку.





Що можна підключити до смартфону на Android через роз’єм для зарядки?

Практично будь-який USB пристрій, який не вимогливий до живлення і підтримується смартфоном.

Варіантів підключення два: пристрій сам може мати підтримку підключення до OTG (наприклад, клавіатура і миша для смартфона) і зовнішній OTG USB кабель.

Для смартфонів вже є такі пристрої: зовнішні камери, мікрофони, клавіатури, миші, планшети для малювання, мобільний принтер, модем, картридер, зовнішні жорсткі диски, спеціальні флешки.

Які пристрої можна підключати до Android смартфону через гніздо зарядки і роз’єм для навушників

Для інших пристроїв використовують спеціальний кабель-перехідник OTG USB.

За фактом, він перетворює невеликий USB в стандартний порт, до якого, в теорії, можна підключати повноцінні пристрої.

Тільки є нюанс – пристрої можуть не підтримуватися смартфоном і зовсім не визначатися програмним забезпеченням, так як не всі виробники дають таку підтримку пристрою. Швидше за все, будь-який морально застарілий пристрій смартфон може і не визначити.

До речі, в Android 10 вирішено багато питань сумісності і смартфон може визначати все більше пристроїв.

А що можна підключити до 3.5 мм роз’єму аудіо? Навушники? І не тільки! По-перше, можна підключити зовнішній мікрофон, наприклад петличку, за допомогою якої зручно записувати голос.

Також аудіовихід можна підключити на будь-який звукопідсилюючий пристрій, наприклад колонки або автомагнітолу і використовувати смартфон як mp3 плеєр. Але і це ще не все.

Коли ви підключаєте до смартфону селфі-палицю через аудіо-роз’єм, вона має кнопку спуску затвора, щоб зробити фото або запустити відео. За допомогою даної функції можна значно розширити функціонал смартфона і підключити до 3.5 мм гнізда:

Ще одну кнопку, яку можна запрограмувати на будь-яку дію;

Інфрачервоний передавач (можна використовувати смартфон в ролі ПДК для телевізора);

Саму селфі-палицю або ж кнопку дистанційного спуску затвора (якщо смартфон на штативі).

Також існують розподілювачі аудіо-роз’єму на 2 пристрої, щоб можна було удвох слухати музику в навушниках.

Ну і, звичайно, в моделях смартфонів із вбудованим FM радіо роз’єм для навушників використовується також в ролі антени.

PS. Фізичне підключення пристроїв за допомогою кабелю поступово відходить у минуле. Сучасні пристрої вміють з’єднуватися зі смартфоном за допомогою технології бездротового зв’язку Wi-Fi і Bluetooth.