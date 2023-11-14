HyperOS це не просто Android: Xiaomi хоче перевершити iOS

Коли китайський гігант анонсував нову ОС, то можна було подумати, що підсумок цієї презентації Xiaomi вдасться вмістити в одне речення:

“Показали ще один смартфон, ще одне нове меню, система стала трохи швидшою, трохи красивішою, там підлатали, тут переробили”.

Але ми помилялися, адже компанія Xiaomi зробила такий стрибок, порівняно з іншими виробниками Android-смартфонів, що його наслідки ми (користувачі) усвідомлюватимемо ще дуже довго.

У цій статті ми спробуємо розібратись, чому HyperOS зробить смартфони Xiaomi, Redmi і Poco найкращими на ринку.

Не просто Android

Розробники Xiaomi створили власне ядро – Vela (на базі Linux).

Воно передбачає сумісність з величезною кількістю процесорів і варіантів комплектації, що виключає головний мінус MIUI – оптимізацію.

До слова, айфони мають менше помилок у роботі саме завдяки тому, що iOS створена для невеликої кількості пристроїв.

Xiaomi, по суті, зробили те ж саме, від початку “показавши” системі де і як вона може працювати.

Продуктивність

HyperOS розуміє і розпізнає практично всі формати файлів, що дає їй змогу однаково добре працювати на пристроях зі 124 КБ оперативної пам’яті та на ігрових смартфонах із 24 ГБ ОЗП.

Через правильний розподіл ресурсів системи, середню затримку планувальника скорочено на 12%, а максимальну – на 70%.

Фактично, розробникам Xiaomi вдалося створити не просто систему, яку можна змінювати залежно від пристрою (планшет, датчик температури, смартфон, автомобіль), а систему, яка сама розуміє, які функції апаратно доступні тому чи іншому пристрою і реалізує їх.

Що це дає простому користувачеві? Найяскравішим прикладом буде той факт, що Xiaomi випустять оновлення HyperOS для Mi 10, хоча його підтримка давно припинена.

Розумієте? Система стала настільки оптимізованою, що це дозволяє компанії вдихати нове життя в давно забуті моделі.

Щодо сухих цифр:

Швидкість завантаження додатків збільшилася на 19%

Час завантаження та встановлення всіх оновлень зменшився на 24%

Затримка відео під час дзвінків знижена на 42% (і якість зросла)

Візуальну затримку в іграх зменшено на 39%

Швидкість приймання та передавання даних мережами покращено на 19%

Швидкість планування завдань порівняно з AOSP зросла на 13,2%

HyperOS займає в пам’яті всього 8,75 ГБ, що менше і без того легкої iOS на 3 ГБ. До слова, One UI важить майже 50 ГБ.

Дизайн

Усі системні анімації та активності використовують удвічі менше системних ресурсів.

Це дасть змогу Xiaomi не відключати ті чи інші візуальні функції на смартфонах різних класів. Як це було з “сірою шторкою”, анімацією значків тощо.

Крім цього, більша частина власних додатків системи, таких як “Погода”, “Нотатки” або “Калькулятор”, була перероблена під новий дизайн.

Xiaomi не приховують, що надихалися iOS і намагалися зробити HyperOS максимально мінімалістичною і простою для розуміння.

Екосистема

Винайдено нову платформу перехресних з’єднань і динамічну мережу пристроїв.

9000 пристроїв різних брендів уже знайомі системі, і якщо гаджет підтримує обмін підключеннями, ним можна керувати прямо з екрана смартфона.

При цьому інші пристрої в мережі також залишаються підключеними й активними.

Це не просто подоба закритої екосистеми Apple, це набагато краще, адже (найбанальніший приклад) красиві сповіщення під час під’єднання навушників тепер доступні незалежно від їхнього виробника.

Штучний інтелект

HyperOS дає змогу користувачеві:

Створювати текст, пропонувати правки в уже написаний.

Створювати таблиці та чек-листи.

Домальовувати частини кадру при розширенні в редакторі після зйомки.

Створювати зображення за текстовим описом.

Змінювати, пересувати, збільшувати окремі об’єкти на знімку (як у Google Pixel)

Коли оновлення?

Перші бета-версії для торішніх флагманів почнуть з’являтися в середині листопада, в список оновлення (крім Mi 10) додані також Mi 11 Lite, Mi 10T, Mi 10T Pro, Redmi 10, Redmi 10C і це ще не кінець.

HyperOS Global з’явиться у 2024 році, але деякі новинки вже можна запустити.