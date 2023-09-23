ТОП-3 лучших смартфонов Samsung: рейтинг 2023 года

Представляем вашему вниманию рейтинг трех лучших смартфонов Самсунг. Все устройства выделяются привлекательным дизайном и отличными техническими характеристиками.

Линейки смартфонов Samsung поражают своими возможностями, но в этом материале мы хотим акцентировать внимание на конкретных моделях смартфонах, независимо от серии. Итак, начнем.

Samsung Galaxy A53

Первый в нашем рейтинге новинка 2023 года Samsung Galaxy A53 с поддержкой 5G. Он оснащен 6,5-дюймовым Super AMOLED экраном (2400×1080 пикселей) с высокой яркостью и частотой обновления 120 Гц.

Внутри устройства находится мощный процессор Exynos 1280, 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти, что гарантирует высокую производительность и достаточно места для хранения данных. Ваша информация также надежно защищена благодаря технологии Samsung Knox, паролю и сканеру отпечатков пальцев.

Батарея емкостью 5000 мАч обеспечивает долгую автономность, а режим Game Booster оптимизирует энергопотребление, обеспечивая комфортное и долгое игровое время. Samsung Galaxy A53 5G — идеальный выбор для тех, кто ищет мощный и надежный смартфон.

Samsung Galaxy S21

Серебро получает смартфон Samsung Galaxy S21 FE 6/128Gb Graphite G990B. Он являет собой улучшенную версию флагмана S21. Его 6,4-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц делает интерфейс более плавным, а игры еще более захватывающими. Смартфон оснащен мощным процессором Qualcomm Snapdragon 888 5G, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти обеспечивают высокую производительность.

Тройная камера с основным модулем 12 Мп и фронтальная камера на 32 Мп для качественных снимков. Батарея на 4500 мАч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки. Также имеются стереодинамики для высококачественного аудио и поддержка сетей Wi-Fi, 4G-5G и LTE для быстрой передачи данных.

Samsung Galaxy S22+

Тройку лидеров замыкает Samsung Galaxy S22+. Его корпус выполнен из армированного алюминия, а тыльная часть из закаленного стекла, что гарантирует прочность. Стандарт IP68 защищает от воды и пыли. Экран Dynamic AMOLED 6,6 дюйма с разрешением 2340×1080 точек и 120 Гц обновления предоставляет яркое и плавное отображение.

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 1 с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти, обеспечивая отличную производительность и многозадачность. Камера 50 Мп создает детальные фотографии и 4К видео, поддерживаемые вспомогательными линзами 10 + 12 Мп. Фронтальная камера 32 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, обеспечивая долгое использование. Смартфон поддерживает 45-ваттную зарядку.

Как видите, смартфоны Самсунг обладают отличными характеристиками и точно заслуживают внимания, особенно самые ходовые модели.