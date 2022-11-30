Як вибрати телефон Xiaomi

Смартфони Xiaomi одні з найдоступніших на ринку, до того ж вони швидко оновлюються, саме тому ціни на тогорічні телефони Xiaomi падають і можна купити доволі новий девайс за хороші гроші. Проте потрібно вміти обирати такі пристрої, щоб не прогадати з характеристиками й не натрапити на дешеву підробку бренду, які зараз теж продають недобросовісні продавці. У цій статті ми розповімо про те, як вибрати телефон Сяйомі та у чому їх перевага над іншими смартфонами. А придбати телефон за доступними цінами можна у магазині Експерт.

Плюси телефонів Ксіомі

Доступна ціна;

Швидкі оновлення моделей (за рік виходить до 10 новинок);

Потужна камера з ШІ;

Місткий акумулятор;

Приємний дизайн;

Проста та всім знайома система Android;

Великий вибір аксесуарів.

Цей бренд люблять у світі за те, що він доступний. Вам не потрібно витрачати по 20000 грн на телефон, бо можна купити пристрій за 10000 грн з непоганими характеристиками. До того ж у Ксіомі чи не найкращі показники камери та акумулятору. Цей виробник навіть розробив низку лінійок, які зорієнтовані на: низький, середній та високий бюджети, а також геймерів та блогерів. Саме тому можна підібрати смартфон, відповідно до вашої сфери роботи чи доступного бюджету.

Які лінійки смартфонів Xiaomi є на ринку

Для зручності покупців, виробник розробив декілька специфічних лінійок смартфонів, які відрізняються за ціною та характеристиками. Якщо зрозуміти, яка саме лінійка вам підходить, можна швидко обрати правильну модель для свого користування.

Xiaomi MIX — це смартфони, у яких компанія впроваджує першу хвилю інновацій, а також це концептуальні пристрої, на яких тестують майбутні зміни;

Xiaomi Mi — це основна флагманська лінійка, яка оновлюється кожного року;

Xiaomi Black Shark — це стартап, який розробляє ігрові телефони для геймерів, проте це не є 100% брендом компанії, це дочірня компанія на яку вони дають фінансування;

Xiaomi Mi Note — це преміальна лінійка для середнього класу, тут ви знайдете непогану камеру та потужні батарейку, це золота середина бренду, яку можна купувати;

Смартфони POCO — це дешевший суббренд, ближче до середнього класу, але зберігає високоякісні системи на процесорі;

Mi A — це їх лінійка Android One середнього класу, основна відмінність від Note – дешевші матеріали;

Mi Max ≠ це фаблет середнього класу, характеристики якого можна порівняти з Redmi Note, тут покращені батарейки та камери;

Xiaomi Redmi (не плутати з Mi) – є ще одним дешевшим суббрендом, який зосереджується на пристроях середнього та нижчого класу, однак, тепер, коли вони є суббрендом та планують незабаром випустити пристрої вищого класу, подібні до POCO. (Redmi Note краще, ніж стандартний Redmi).

Як вибрати телефон Xiaomi

Тут будуть актуальні базові рекомендації, які підійдуть для вибору будь-якого смартфона інших марок, будь то Apple iPhone, смартфони Samsung чи інші.

Визначте свій бюджет, так вам буде простіше відрізати моделі, які точно не підходять. Обовʼязково визначити, скільки ви готові витратити на смартфон і додати 2-3 тис грн зверху (на аксесуари); Визначте, скільки місткості акумулятора вам потрібно — смартфони Ксіомі добрі тим, що тут ви можете обрати як модель з 3000 мАг, так і з 7000 мАг; Розгляньте варіації камери — радимо придивитися до моделей з 3-4 камерами, не менше ніж 12Мп кожна; Актуальність моделі — не купуйте пристрої, яким вже 2-3 роки, тому що вони можуть не отримувати актуальних оновлень безпеки; Оберіть тип покриття кришки та дисплей — на дорожчих моделях встановлюють покращені технології дисплея, тому краще придивитися до них, а не до дешевих моделей. Так пристрій прослужить вам довше. Тип покриття задньої кришки краще обрати скляний; Наявність NFC та бездротової зарядки — дуже потрібні пункти у повсякденному житті, які мають бути наявні у сучасному смартфоні.

ВАЖЛИВО: Остерігайтеся підробок та перевіряйте стан пристрою, тому що сьогодні недобросовісні продавці можуть підробити не тільки смартфони Apple, а й продати вам копію телефона Ксіомі останньої моделі. Вас має насторожити, якщо пристрій буде за надто низькою ціною. У такому разі потрібно перевірити його характеристики та наявність серійного номера.

Обрати смартфон Сяйомі дуже просто, якщо дотримуватися базових пунктів з купівлі телефону. Проте запамʼятайте, що у будь-якому разі вам знадобиться чек для підтвердження права на гарантійне обслуговування, тому збережіть його після покупки.