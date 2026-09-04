POCO F9 Pro проти iQOO 15R: один потужніший, інший працює довше

На папері POCO F9 Pro виглядає переконливіше. Він отримав Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series, 200-мегапіксельну основну камеру, окремий 50-Мп телеоб’єктив і навіть бездротове заряджання. Але iQOO 15R відповідає значно більшою батареєю та тоншим корпусом, тому вибір не такий очевидний.

Обидва смартфони оснащені 6,59-дюймовими AMOLED-дисплеями. У POCO частота оновлення сягає 185 Гц, а роздільна здатність становить 2510×1156 пікселів. iQOO пропонує 1,5K-панель 2750×1260 пікселів із частотою 144 Гц. Тобто POCO робить більший акцент на максимальній плавності, а iQOO — на щільності пікселів.

POCO F9 Pro

За продуктивністю перевага також залишається за POCO. Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series належить до вищого класу, тоді як iQOO 15R використовує Snapdragon 8 Gen 5. Обидва чипи виготовлені за 3-нм техпроцесом і забезпечують більш ніж достатню швидкодію для сучасних ігор та важких застосунків. У повсякденному використанні різниця буде значно менш помітною, ніж у синтетичних тестах.

iQOO 15R

iQOO бере реванш автономністю

Головна перевага iQOO 15R — акумулятор на 7600 мА·год. POCO F9 Pro має 6330 мА·год, що теж чимало, але різниця перевищує 1200 мА·год. Обидві моделі підтримують 100-ватне дротове заряджання, проте тільки POCO має ще й 50-ватне бездротове.

При цьому iQOO вдалося помістити більшу батарею в тонший корпус: версія Dark Knight має товщину лише 7,9 мм. Тому для користувача, якому важливі два дні роботи без розетки, саме iQOO виглядає цікавішим.

З камерами ситуація протилежна

POCO F9 Pro значно універсальніший. Його основний 200-Мп модуль доповнює 50-Мп телеоб’єктив із 2,5-кратним оптичним наближенням та OIS. Це дає смартфону перевагу під час портретної зйомки та фотографування віддалених об’єктів.



Знято на Poco F9 Pro (основна камера).



Знято на iQOO 15R (основна камера).



Знято на iQOO 15R

iQOO 15R має лише дві задні камери: 50-Мп Sony LYT-700V з оптичною стабілізацією та 8-Мп надширококутну. Основний сенсор сам по собі непоганий, але відсутність телевика суттєво обмежує можливості камери.

Що зрештою обрати

POCO F9 Pro виглядає кращим універсальним смартфоном. Він продуктивніший, має сильнішу систему камер, 185-Гц дисплей і бездротове заряджання.

iQOO 15R варто обирати насамперед заради автономності. Його батарея на 7600 мА·год помітно більша, корпус тонший, а продуктивності Snapdragon 8 Gen 5 все одно вистачить із великим запасом.

Для українського покупця є ще один нюанс: POCO F9 Pro має глобальну версію, тоді як iQOO 15R офіційно представлений насамперед на індійському ринку. Тому перед купівлею iQOO через неофіційні канали варто окремо перевірити гарантію, прошивку та підтримку потрібних частот мобільного зв’язку.