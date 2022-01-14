Підвисає смартфон – кілька порад, які можуть вам допомогти

Періодичні зависання смартфона не тільки дратують, а й можуть призвести до втрати даних — повідомлення про SMS або дзвінок може прийти набагато пізніше, а повідомлення в месенджерах можуть не бути доставлені.





Декілька правил, яких потрібно дотримуватися, щоб смартфон працював нормально.

Стежимо за вільною пам’яттю. Залишати потрібно не менше 1 гігабайта – пам’ять потрібна додаткам для роботи. Запустили потрібні програми? Подивіться, скільки залишилося пам’яті;

Стежимо за оперативною пам’яттю. Не варто накопичувати запущені програми – вивантажуйте (змахуйте) те, чим ви не користуєтеся. Хоча смартфони оптимізують роботу додатків у фоні, але програми витрачають ресурси пристрою;

Щомісяця чистіть кеш часто використовуваних програм (нагадаю: кеш чиститься в налаштуваннях додатків);

У шторці смартфона відключайте те, що ви не використовуєте зараз. Не потрібен GPS? Вимкніть. Теж саме з Wi-Fi, Bluetooth та мобільними даними;

Проаналізуйте віджети – чи потрібні вони вам? Справа в тому, що віджети (навіть банальна погода) також витрачають дорогоцінні ресурси пристрою;

Видаліть непотрібні програми, а також ті, якими ви користуєтеся дуже рідко. Навіть якщо програма не запущена, вона прописує у системі різні дані і що більше встановлено додатків, тим повільніше працюватиме ваш гаджет;

Видаліть старі SMS – не варто накопичувати багато повідомлень, які вже вам не потрібні. Чим більше дрібних даних на базі пристрою, тим повільніше він працює;

Слідкуйте за оновленнями програм — розробники часто усувають помилки та покращують роботу своїх програм. Однак якщо у вас морально застарілий смартфон, то сучасні версії софту можуть його навпаки, уповільнювати;

Якщо ви встановлювали програми зі сторонніх сайтів (поза магазином), то повільна робота гаджета може бути викликана вірусами. Як варіант, можна спробувати перевірити пристрій платним антивірусом (перші 30 днів зазвичай безкоштовні);

Не запускайте одночасно кілька важких програм. Наприклад Ютуб та соціальну мережу;

Якщо нічого не допомагає, то тут лише одне рішення – намагатися скинути гаджет до заводських налаштувань.

Дуже часто смартфони починають працювати повільно через деградацію пам’яті – контролеру, який записує і зчитує дані потрібно більше часу, щоб отримати доступ до робочих осередків накопичувача.