Чому базова стільникова станція може заборонити доступ телефону?

Під час встановлення з’єднання мобільний телефон має отримати дозвіл на доступ до мережі. У деяких випадках базова станція може відмовити йому. Сьогодні ми розглянемо основні причини відмов, навіщо це потрібно і що відбуватиметься далі.

Рівень сигналу

Мабуть, найтиповішою причиною відмови в обслуговуванні є недостатній рівень сигналу. У будь-якому стандарті стільникового зв’язку можна задати мінімальний поріг, нижче якого мережа відмовить в обслуговуванні.

У найпростішому варіанті цей поріг дорівнює мінімально можливому рівню роботи в стандарті. Наприклад, для 2G GSM – це -110dBm. Тобто нижче цього рівня не працює сам стандарт, тому мережа буде змушена відмовити в обслуговуванні.

Але мобільний оператор може підняти цю цифру, наприклад, до -105dBm. Тоді всі мобільні телефони з рівнем доступу, нижчим за цей рівень, отримуватимуть відмову в обслуговуванні, навіть незважаючи на те, що технічно обслуговування можливе.

Навіщо це потрібно? Річ у тім, що на дуже низьких рівнях сигналу є вкрай висока ймовірність обриву з’єднання, або якість обслуговування буде настільки поганою, що абонент буде розчарований.

Дальність обслуговування

З такої ж причини оператор може встановити поріг на максимальну дальність обслуговування. Як правило, таке обмеження не вводять, адже ключовим фактором все-таки є якість і рівень сигналу.

Але все ж в окремих випадках мобільний оператор задає поріг за максимальною відстанню. Наприклад, це може бути пов’язано з близьким розташуванням державного кордону.

Завантаження мережі

Ще одне типове обмеження, з яким може зіткнутися телефон під час доступу в мережу – це високе завантаження стільники. У загальному випадку мережа не пустить у мережу, якщо ресурсів уже немає в принципі. Тобто обслуговування нового абонента неможливе фізично.

Але, крім цього, мобільний оператор може встановити поріг навантаження, який буде нижчим за 100%. Робиться це для того, щоб не погіршувати якість обслуговування вже наявних абонентів, тому що за максимального навантаження говорити про прийнятні швидкості передавання даних або про хорошу якість дзвінків уже точно не доводиться.

Інші чинники

Крім озвучених вище є й інші можливі причини для відмови. Наприклад, це може бути відсутність необхідної технології на телефоні або вимкнення на стільниці сервісу, який запитує телефон. Такі випадки набагато менш вірогідні і пересічний абонент, майже напевно, жодного разу з таким не стикався.

Що далі

Після відмови в обслуговуванні є 2 основні сценарії, що буде далі відбуватися з мобільним телефоном. У найпростішому варіанті йому відмовлять в обслуговуванні безумовно, і він знову намагатиметься отримати доступ до мережі через певні інтервали часу.

В іншому випадку, мережа може відмовити в обслуговуванні з перенаправленням в інший стандарт або частотний діапазон. Наприклад, телефон намагається встановити дзвінок у 3G, але мережа відмовляє через високе навантаження і перенаправляє у 2G.

Усі ці сценарії налаштовуються винятково на стороні стільникової мережі та ніяк не пов’язані з налаштуваннями телефона.