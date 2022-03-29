5 функцій, які можуть з’явитися у смартфонах майбутнього

Смартфони пройшли великий шлях розвитку за відносно недовгий час, і, напевно, вони можуть стати ще кращими. Ми перерахували п’ять функцій, які було б цікаво побачити у смартфонах майбутнього.





1. Графенові батареї

Літій-іонні акумулятори неминуче деградують і виходять з ладу.

Цю проблему може вирішити поява АКБ з графену – легкого, міцного та гнучкого наноматеріалу , який має високу електричну провідність.

Смартфони з графеновою батареєю напевно відрізнятимуться тривалим часом автономної роботи та меншим нагріванням. До того ж, акумулятор в них не доведеться міняти кожні кілька років.

Над технологією вже деякий час триває робота, і хоча прототипу поки що немає, людство має шанси якось отримати смартфон з батареєю з графену.

2. Покращена фронтальна камера під дисплеєм

Вже є смартфони, в яких фронтальна камера розташована під дисплеєм. Це дозволяє прибрати «чубчик» і наблизитися до дійсно безрамкової конструкції екрана, але якість знімків на таку камеру поки що бажає кращого.

Поки що цю проблему виробники намагаються вирішити за допомогою алгоритмів обробки фото. Але навіть найкраще ПЗ не може компенсувати кричущі недоліки апаратного забезпечення, а тому для якісних знімків у майбутньому потрібно поліпшити саму камеру і доопрацювати властивості екрану, що її перекриває.

3. Дійсно безрамковий дисплей

Звичайно, хотілося б обходитися без компромісів щодо рамок навколо екрана. У більшості смартфонів присутній, як мінімум, виріз під фронтальну камеру на дисплеї, якщо не повноцінна чубчик. У топових смартфонах, звичайно, простежується тенденція на мінімізацію рамок, але навіть цікаво, коли ж на нас все-таки чекає абсолютно безрамковий дисплей?

4. Бездротова зарядка повітрям

Поки що бездротова зарядка не цілком виправдовує очікування користувачів. По суті смартфон все одно потрібно тримати на док-станції, і це мало чим відрізняється від провідного способу зарядки. Крім того, такі зарядки менш ефективні, ніж провідні та витрачають більше енергії.

В ідеалі нам потрібна зарядка повітрям, при якій смартфон не потрібно ставити на док-станцію – він підживлюється енергією прямо під час використання. Виробники вже працюють над розв’язанням цього завдання і навіть пропонують перші варіанти, тому в майбутньому така зарядка може стати звичайною справою.

5. Менше встановлених програм

Йдеться про недорогі смартфони, в яких ви напевно знайдете велику кількість встановлених програм. Їх виробники укладають договори з розробниками на встановлення програм за умовчанням. Такий хід скорочує вартість пристрою кінцевого користувача.

У кращому випадку програми займають місце у пам’яті та працюють у фоновому режимі, витрачаючи заряд батареї. У гіршому – серед них може виявитися шкідливе ПЗ. Тому хотілося б сподіватися, що в майбутньому ця тенденція зійде нанівець.

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