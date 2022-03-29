Росавіація тепер працює лише з паперами: вся цифрова система знищена хакерами

За даними джерела Telegram-каналу «Авіаторщина», 26 березня IT-інфраструктура Росавіації зазнала потужної хакерської атаки, внаслідок якої було знищено приблизно 65 Тбайт даних, включаючи весь документообіг, файли на серверах, електронне листування за півтора роки, а також видалено систему «Держпослуг». Наразі фахівці компанії ведуть пошук реєстру повітряних суден та авіаційного персоналу. Розслідуванням того, що трапилося, за словами джерела, займається Генпрокуратура та ФСБ.





Про те, що у зв’язку з інцидентом, відомству довелося перейти на паперовий документообіг, фельд’єгерську пошту та Пошту Росії, повідомляється в телеграмі голови Росавіації Олександра Нерадько.

Експерти вважають, що атака могла пройти за схемою “людина посередині” (MiM, man in the middle), коли зловмисники зламують обліковий запис одного з учасників і спілкуються з партнерами від його імені.

За словами джерела Telegram-каналу, атака хакерів пройшла успішно через неякісне виконання договірних зобов’язань з боку ТОВ «ІнфАвіа», яке здійснює експлуатацію ІТ-інфраструктури Росавіації. Резервних копій у Росавіації нібито немає, «бо гроші Мінфіном на це не виділялися».

Проблеми виникають не тільки в самій організаціїй, але і з літаками. Недавно російський літак був вимушений сісти одразу після зльоту через технічну несправність.

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