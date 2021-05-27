В мережі наростає критика Apple через часті афери розробників додатків у App Store

В каталозі Apple виявлений додаток UPNP Xtreme для трансляції зображення з iPhone на телевізор. Щоб його запустити, потрібно спершу поставити йому як мінімум три бали з п’яти. Вікно відгуків з’являється відразу після спроби запуску, і можливість виставлення одного або двох балів в ньому заблокована.





«Додаток-жебрак»

В каталозі Apple App Store з’явився додаток, який не запуститься до тих пір, поки користувач не поставить йому високу оцінку. Як пише The Verge, програма під назвою UPNP Xtreme при першому ж запуску виводить вікно відправки оцінки, і у користувачів є два варіанти – або оцінити її як мінімум на три бали з п’яти, або закрити її назавжди.

Як запевняють розробники, UPNP Xtreme призначений для трансляції зображення з екрану iPhone на смарт-ТВ по бездротовому каналу.

У діалоговому вікні для виставлення оцінки UPNP Xtreme не можна поставити менше трьох балів, тому що спроба натиснути на одну або дві зірки ні до чого не приведе.

UPNP Xtreme змушує користувачів ставити високі оцінки

Закрити вікно теж не вийде, користувач може лише повністю вийти з програми або, якщо все ж потрібно нею скористатися, поставити їй хоча б три зірки.

Порушення правил Apple

Виявив UPNP Xtreme в каталозі Apple розробник Коста Елефтеріу (Kosta Eleftheriou), який називає сам себе «Професійним критиком App Store» (Professional @AppStore critic). Він опублікував у своєму Twitter відео, де наочно продемонстрував, як додаток «випрошує» у користувачів хороші оцінки.

Як працює UPNP Xtreme

Коста Елефтеріу стверджує, що поставити UPNP Xtreme менше трьох балів можна. Фахівці The Verge, які назвали це додаток шахрайським (scammy), заявляють, що у деяких користувачів все ж вийшло це зробити. Як їм вдалося домогтися цього, видання не уточнює – ймовірно, відгуки були написані безпосередньо з App Store.

The Verge пише, що автори UPNP Xtreme порушили одне з правил розробників додатків для iOS і iPad OS. У ньому говориться, що творці додатків не повинні змушувати користувачів ставити оцінку їх творінь відразу ж при їх запуску (першому чи наступних).

Відгуки до UPNP Xtreme в App Store

Елефтеріу написав в своєму Twitter, що рейтинговій системі App Store не завжди можна довіряти. Він додав, що трюк з висунення вікна виставлення оцінок при першому ж запуску з тими ж обмеженнями, що і в UPNP Xtreme, запросто може повторити будь-який розробник.

На момент публікації матеріалу Apple видалила UPNP Xtreme зі свого каталогу.

«Хрестовий похід» Елефтеріу

Коста Елефтеріу, за інформацією The Verge, має свої рахунки з розробниками подібного роду додатків. Він веде проти них війну після того, як його власний додаток FlickType (клавіатура для Apple Watch) була витіснена дорогими підробленими аналогами з фальшивими відгуками. За словами Елефтеріу, Apple видалила більше 100 додатків на підставі його звітів, але його турбує те, що багатомільярдна компанія не виявляє ці шахрайства, коли самостійно перевіряє свій App Store на наявність поганих додатків.

Додатки, подібні до тих, які були виявлені Eleftheriou, завдають шкоди не тільки користувачам. Таке ПЗ може поширювати шкідливий софт або змушувати користувачів платити за різні підписки, які не так просто скасувати.

Від засилля подібного роду софту страждають і чесні розробники, які дотримуються всіх правил App Store. Їм доводиться конкурувати з додатками, які готові грати брудно, щоб отримати хороші відгуки, необхідні для підвищення рейтингу в каталозі Apple.

Елефтеріу також бореться і з самою Apple. У березні 2021 року він подав на неї до суду, стверджуючи, що вона використовує свою монопольну владу на ринку додатків для iOS, щоб заробляти гроші за рахунок користувачів і розробників.

Елефтеріу все-таки має рацію

У словах Коста Елефтеріу про те, що App Store заполонили додатки з накрученими оцінками, є певна частка правди. Це підтвердили журналісти The Verge на підставі свого незалежного розслідування, результати якого були опубліковані в кінці квітня 2021 року.

Вони додали також, що Apple може місяцями не видаляти такий софт зі свого каталогу. За цей час їх розробники можуть заробити «мільйони доларів», після чого для них не складе проблеми викласти це самий додаток з іншого профілю і продовжити заробляти гроші.

Як приклад фахівці The Verge привели додаток для запису дзвінків Call Recorder iCall з великою кількістю позитивних відгуків. Вони знайшли його, скориставшись сервісом Sensor Tower – сортує додатки за розміром їх виручки. Call Recorder iCall знаходився на 26 місці в категорії «Бізнес».

Call Recorder iCall

Додаток має триденну пробну версію і розширену модифікацію за $ 10 в тиждень. У відгуках користувачі пишуть, що не можуть скасувати підписку, і змушені платити гроші, хоча додаток працює некоректно і записує лише перші кілька секунд розмови.

При цьому в App Store рейтинг додатка на момент проведення розслідування становив 4,5 бала з п’яти можливих. Найновіші позитивні відгуки, за даними The Verge, взагалі не мали ніякого відношення до цього додатка – користувачі розхвалювали його як відмінний сервіс для домашніх тренувань.

Ще одним прикладом став платний додаток Roku Remote Control Roki. Він знаходився на восьмому місці за виручкою в розділі «Програми» і призначався для віддаленого управління ТВ-приставкою Roku.

Roku Remote Control Roki

Наявність цієї програми в App Store саме по собі викликає підозри, тому що у Roku є власний додаток для App Store, і він повністю безкоштовний. Roki ж просить $ 5 на тиждень після триденної підписки або довічну ліцензію за $ 20. Користувачі скаржилися на неможливість скасування підписки – гроші з них списуються щотижня навіть після покупки довічної ліцензії.

Рейтинг програми в App Store – 4,5 бала з п’яти.

Apple розводить руками

Apple, за даними порталу 9to5Mac, ще в лютому 2021 року, у відповідь на чергову скаргу Елефтеріу заявила, що посилила перевірку додатків з «надмірно високими цінами». При цьому на запит The Verge про те, чому тільки один користувач знаходить настільки гігантське число шахрайських програм в App Store, пропущених фахівцями компанії, вона нічого не відповіла.

Також Apple не розповіла, як саме реалізований захист користувачів від додатків з фальшивими відгуками, і чи існує практика відшкодування коштів ошуканим користувачам.

У своєму розслідуванні фахівці The Verge написали, що Apple не вистачає окремої команди, яка інспектувала б найприбутковіші додатки в її каталозі.